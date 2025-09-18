8.000, 9.000, 11.000 TL’ye Milli Emlak’tan satılık tarla ve arsalar

Milli Emlak, yatırım yapmak isteyen ancak büyük bütçesi olmayan vatandaşlar için yılın fırsatını duyurdu. Erzincan Kastamonu ve Çorum gibi illerde 8.000 TL'den başlayan inanılmaz fiyatlarla arsa ve tarlalar ihaleyle satışa çıkarıldı. Bu tarihi fırsatı kaçırmak istemeyenler için tüm başvuru detayları ve il il listeler haberimizde.
Milli Emlak'ın son duyurusunda öne çıkan ve fiyatlarıyla dikkat çeken 3 ildeki arsa ve tarla satışları şu şekilde:
|
İl / İlçe
|
Nitelik
|
Alan (m²)
|
Tahmini Bedel
|
İhale Tarihi
|
Erzincan / Tercan
|
Tarla
|
70,07 m²
|
₺8.000,00
|
25/09/2025
|
Kastamonu / Merkez
|
Tarla
|
80,51 m²
|
₺9.000,00
|
08/10/2025
|
Çorum / Merkez
|
Tarla
|
416,36 m²
|
₺11.000,00
|
24/09/2025
Bu liste, Milli Emlak'ın sunduğu fırsatların sadece birkaçı. 81 ilde benzer satışlar yapıldığı için, vatandaşların kendi illerindeki ilanları da Milli Emlak'ın resmi sitesinden takip etmesi büyük önem taşıyor.