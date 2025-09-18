Kadraj Galeri Kadraj İkon 8.000, 9.000, 11.000 TL'ye Milli Emlak'tan satılık tarla ve arsalar

Milli Emlak, yatırım yapmak isteyen ancak büyük bütçesi olmayan vatandaşlar için yılın fırsatını duyurdu. Erzincan Kastamonu ve Çorum gibi illerde 8.000 TL'den başlayan inanılmaz fiyatlarla arsa ve tarlalar ihaleyle satışa çıkarıldı. Bu tarihi fırsatı kaçırmak istemeyenler için tüm başvuru detayları ve il il listeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 13:32
Bir Cep Telefonu Fiyatına Tapu Sahibi Olun!

Piyasada orta segment bir cep telefonunun 10.000-15.000 TL bandında satıldığı günümüzde Milli Emlak'ın sunduğu fırsatın büyüklüğü daha net anlaşılıyor. Erzincan'da sadece 8.000 TL'ye 70 m²'lik bir tarlanın tapusunu almak, küçük birikimlerini değerli bir yatırıma dönüştürmek isteyenler için eşi benzeri görülmemiş bir imkan sunuyor. Bu kelimenin tam anlamıyla "toprağa yatırımın" en erişilebilir hali.

İl İl Fırsatlar: Hangi Şehirde, Ne Kadara Satılıyor?

Milli Emlak'ın son duyurusunda öne çıkan ve fiyatlarıyla dikkat çeken 3 ildeki arsa ve tarla satışları şu şekilde:

İl / İlçe
Nitelik
Alan (m²)
Tahmini Bedel
İhale Tarihi
Erzincan / Tercan
Tarla
70,07 m²
₺8.000,00
25/09/2025
Kastamonu / Merkez
Tarla
80,51 m²
₺9.000,00
08/10/2025
Çorum / Merkez
Tarla
416,36 m²
₺11.000,00
24/09/2025

Bu liste, Milli Emlak'ın sunduğu fırsatların sadece birkaçı. 81 ilde benzer satışlar yapıldığı için, vatandaşların kendi illerindeki ilanları da Milli Emlak'ın resmi sitesinden takip etmesi büyük önem taşıyor.

Fiyat Analizi: Metrekare Maliyeti Ne Kadar Düşük?

Bu arsaların fiyatları kadar, birim metrekare maliyetleri de yatırımcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Yaptığımız hızlı analize göre:

Erzincan: Metrekaresi yaklaşık 114 TL'ye geliyor.

Kastamonu: Metrekaresi yaklaşık 112 TL'ye geliyor.

Çorum: Metrekaresi inanılmaz bir şekilde sadece 26 TL'ye geliyor!

Bu rakamlar Çorum'daki 416 m²'lik arazinin ne kadar büyük bir yatırım potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Gelecekteki imar durumuna göre bu yatırımın değeri katlanarak artabilir. Bu tür fırsatları değerlendirirken tarla ve arsa yatırımı yapmanın inceliklerini bilmek büyük fayda sağlar.

İlanlarda belirtilen "Tahmini Bedel", ihalenin başlangıç fiyatıdır. İhaleye katılım ve rekabete göre nihai satış bedeli bu rakamın üzerinde oluşabilir. Genellikle bu tür ihalelerde fiyatlar, piyasa değerinin oldukça altında kalmaktadır.