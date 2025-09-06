8 il sarı alarm listesinde! MGM’den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak

6 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C , 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C , 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı