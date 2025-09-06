Kadraj Galeri Kadraj İkon 8 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak

8 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak

Yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Çorum ve çevre illerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul için de hafta sonuna yönelik uyarı geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yağışların başlayacağı, gün içinde ise il genelinde etkili olacağı duyuruldu. Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yağışlar sürüyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 06.09.2025 09:08
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle öğleden sonra Marmara'nın doğusu ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yağışların kuvvetli olacağı belirtiliyor. Sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor.

🌂VALİLİKTEN UYARI GELDİ

Hafta sonuna ilişkin yağış uyarısı İstanbul Valiliği X hesabından paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre;

Cumartesi sabahından itibaren İstanbul'un Anadolu yakasında yağışlar başlayacak ve gün boyunca il geneline yayılması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden 40-60 km/sa hızla kuvvetli esecek. Olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması öneriliyor.

8 İL SARI ALARM LİSTESİNDE

Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı geldi.

Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova ve Düzce için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Bilecik için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi günü Bilecik ve çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bu durumda olabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Uyarı renk kodunun sarı olduğu yağışlar, 6 Eylül Cumartesi günü saat 13:00 ile 19:00 arasında süreceği bildirildi.

BUGÜN HANGİ İLLERDE YAĞMUR VAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

6 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı