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72 yaşında 37 kiloyu böyle verdi; En iyi obezite ilacından bile etkili!

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), Tip 2 diyabet hastaları için düşük karbonhidratlı diyeti öneriyor. 72 yaşındaki Sue Myerscough, bu yöntemle iki yılda tam 37 kilo vererek hem sağlığını iyileştirdi hem de ilaç kullanımını azalttı.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 08:55
72 yaşında 37 kiloyu böyle verdi; En iyi obezite ilacından bile etkili!

TikTok'ta popüler hale gelen düşük karbonhidrat diyeti, İngiltere'deki NHS ( National Health Service) tarafından da öneriliyor. 72 yaşındaki Sue Myerscough, bu diyet sayesinde iki yılda tam 37 kilo vererek sağlığını iyileştirdi ve ilaç kullanımını azalttı.

72 yaşında 37 kiloyu böyle verdi; En iyi obezite ilacından bile etkili!

37 KİLO VERDİ!

Sue, Tip 2 diyabet hastasıydı ve yüksek doz ilaç kullanıyordu. Şubat 2022'de 97 kilo ile düşük karbonhidratlı diyete başladı. Bugün 75 kilo ve ilaçlarını büyük ölçüde azalttı. Kendini 20 yaş genç hissettiğini söylüyor. Bu diyet, günde sadece 40-60 gram karbonhidrat tüketmeyi içeriyor ve 2018'den beri NHS tarafından öneriliyor.

72 yaşında 37 kiloyu böyle verdi; En iyi obezite ilacından bile etkili!

DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETİ NASIL İŞLİYOR?

Bu diyette şeker ve nişastalı gıdalar azaltılıyor, protein ve sağlıklı yağlar artırılıyor. Böylece kan şekeri dengeleniyor ve uzun süre tok kalınıyor.

📌 SERBEST OLAN YİYECEKLER

Et, yumurta, balık
Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, roka, lahana)
Kuruyemişler (badem, ceviz, fındık)
Tam yağlı süt ürünleri (peynir, süt, krema, yoğurt)

🚫 KAÇINILMASI GEREKENLER

Şekerli yiyecekler (bisküvi, kek, gazlı içecekler)
Beyaz ekmek, makarna, pirinç, patates, kuskus
Meyve suları ve tatlandırılmış içecekler

72 yaşında 37 kiloyu böyle verdi; En iyi obezite ilacından bile etkili!

🏥 HARVARD ARAŞTIRMASI: DAHA UZUN YAŞAM MÜMKÜN

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, düşük karbonhidratlı diyet uygulayanların erken ölme riski %24 daha düşük! NHS'in önerdiği bu diyette, yüksek yağ tüketiminin de bir sorun yaratmadığı belirtiliyor.

72 yaşında 37 kiloyu böyle verdi; En iyi obezite ilacından bile etkili!

🏆 SUE: "HAYATIM DEĞİŞTİ!"

Sue, geçtiğimiz aylarda bir gazeteye verdiği röportajda "Eskiden yaşlı bir kadındım, şimdi öyle hissetmiyorum" diyerek bu diyetin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. Artık torunlarıyla oyun oynayabiliyor ve daha enerjik hissediyor.