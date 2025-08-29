60.000 TL faizsiz kredi: Hangi banka kaç TL ödeyecek?

🔹 FAİZSİZ KREDİLERDE REKABET KIZIŞIYOR

Haziran 2025'te başlayan ve Eylül ayında devam eden kampanyalar, tüketiciler için cazip bir seçenek haline geldi. Bankalar sıfır faiz avantajı ile hem yeni müşteriler kazanmayı hem de mevcut kullanıcılarının mobil bankacılık alışkanlıklarını artırmayı hedefliyor.

Vadeler genellikle 3 ay ile 6 ay arasında değişiyor. Ödemeler kolaylaştırılıyor, düşük taksitler öne çıkıyor. Hızlı başvuru ve onay süreçleri kullanıcıların tercih sebebi oluyor. Vatandaşlar için en büyük avantaj ise, yüksek faiz yükünden kurtulmaları ve nakit ihtiyaçlarını kısa sürede giderebilmeleri.