60.000 TL faizsiz kredi: Hangi banka kaç TL ödeyecek?

💰 2025 FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI: HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR? Türkiye'de bankalar, 2025'in son çeyreğine girilirken müşteri sayısını artırmak için dikkat çeken kampanyalar düzenliyor. Dijital bankacılık kanalları üzerinden yapılan başvurulara özel sunulan faizsiz kredi fırsatları, kısa sürede vatandaşların ilgisini çekti. Ağustos ayında devreye giren bu kampanyalar, hem bireysel müşterilere kolay nakit imkânı sağlıyor hem de bankalar arasındaki rekabeti kızıştırıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği soru ise: 👉 'Hangi banka kaç TL faizsiz kredi veriyor, vadesi ne kadar?' 🔹 FAİZSİZ KREDİLERDE REKABET KIZIŞIYOR Haziran 2025'te başlayan ve Eylül ayında devam eden kampanyalar, tüketiciler için cazip bir seçenek haline geldi. Bankalar sıfır faiz avantajı ile hem yeni müşteriler kazanmayı hem de mevcut kullanıcılarının mobil bankacılık alışkanlıklarını artırmayı hedefliyor. Vadeler genellikle 3 ay ile 6 ay arasında değişiyor. Ödemeler kolaylaştırılıyor, düşük taksitler öne çıkıyor. Hızlı başvuru ve onay süreçleri kullanıcıların tercih sebebi oluyor. Vatandaşlar için en büyük avantaj ise, yüksek faiz yükünden kurtulmaları ve nakit ihtiyaçlarını kısa sürede giderebilmeleri. 🔹 FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR 2025 LİSTESİ ✅ QNB Finansbank Faiz oranı: %0 Vade: 3 Ay Kredi Tutarı: 60.000 TL Başvuru: QNB mobil bankacılık ve internet şubesi ✅ DenizBank Faiz oranı: %0 Vade: 3 Ay Kredi Tutarı: 60.000 TL Başvuru: DenizBank MobilDeniz uygulaması üzerinden yapılıyor ✅ Garanti BBVA Faiz oranı: %0 Vade: 3 Ay Kredi Tutarı: 25.000 TL Başvuru: Garanti BBVA mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılıyor ✅ Türkiye İş Bankası Faiz oranı: %0 Vade: 1-3 Ay Kredi Tutarı: 25.000 TL Başvuru: İşCep ve internet bankacılığı üzerinden yapılıyor. FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR? Türkiye'de vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalar, 2025'in son çeyreğinde faizsiz kredi kampanyaları sunuyor. Hem katılım bankaları hem de bazı özel bankalar, kısa vadeli veya kampanya kapsamında %0 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Faizsiz Kredi İçin Gerekli Şartlar 18 yaşını doldurmuş olmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Kredi notunun uygun olması Gelir belgesine sahip olmak Bu şartları sağlayan vatandaşlar, kısa süre içinde faizsiz krediye ulaşabiliyor. Kaynak: Bankaların resmi internet siteleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden derlenmiştir. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır