60.000 TL faizsiz kredi: Hangi banka kaç TL ödeyecek?

60.000 TL faizsiz kredi: Hangi banka kaç TL ödeyecek?

Bankaların faizsiz kredi kampanyaları vatandaşların ilgisini çekiyor. QNB, DenizBank, Garanti BBVA ve İş Bankası 60 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi sunuyor. İşte vade seçenekleri ve başvuru şartları…

Giriş Tarihi: 29.08.2025 11:57
💰 2025 FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI: HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

Türkiye'de bankalar, 2025'in son çeyreğine girilirken müşteri sayısını artırmak için dikkat çeken kampanyalar düzenliyor. Dijital bankacılık kanalları üzerinden yapılan başvurulara özel sunulan faizsiz kredi fırsatları, kısa sürede vatandaşların ilgisini çekti. Ağustos ayında devreye giren bu kampanyalar, hem bireysel müşterilere kolay nakit imkânı sağlıyor hem de bankalar arasındaki rekabeti kızıştırıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği soru ise: 👉 "Hangi banka kaç TL faizsiz kredi veriyor, vadesi ne kadar?"

🔹 FAİZSİZ KREDİLERDE REKABET KIZIŞIYOR

Haziran 2025'te başlayan ve Eylül ayında devam eden kampanyalar, tüketiciler için cazip bir seçenek haline geldi. Bankalar sıfır faiz avantajı ile hem yeni müşteriler kazanmayı hem de mevcut kullanıcılarının mobil bankacılık alışkanlıklarını artırmayı hedefliyor.

Vadeler genellikle 3 ay ile 6 ay arasında değişiyor. Ödemeler kolaylaştırılıyor, düşük taksitler öne çıkıyor. Hızlı başvuru ve onay süreçleri kullanıcıların tercih sebebi oluyor. Vatandaşlar için en büyük avantaj ise, yüksek faiz yükünden kurtulmaları ve nakit ihtiyaçlarını kısa sürede giderebilmeleri.

🔹 FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR 2025 LİSTESİ

✅ QNB Finansbank

Faiz oranı: %0

Vade: 3 Ay

Kredi Tutarı: 60.000 TL

Başvuru: QNB mobil bankacılık ve internet şubesi

✅ DenizBank

Faiz oranı: %0

Vade: 3 Ay

Kredi Tutarı: 60.000 TL

Başvuru: DenizBank MobilDeniz uygulaması üzerinden yapılıyor

✅ Garanti BBVA

Faiz oranı: %0

Vade: 3 Ay

Kredi Tutarı: 25.000 TL

Başvuru: Garanti BBVA mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılıyor