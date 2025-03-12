3600 günle emeklilik kapısı aralandı; SGK’dan 4A-4B-4C’li emekliye beklenen haber

Türkiye'de emeklilik şartlarının ağır olduğu sıkça gündeme gelirken, SGK'nın sunduğu bazı avantajlar erken emeklilik fırsatı sunuyor. Kısmi emeklilik kapsamında, belirli bir yaş ve prim şartını sağlayan kişiler, daha az prim ödeyerek emekli olabiliyor. Özellikle sigorta başlangıç tarihi ve prim ödeme gün sayısı bu süreçte kritik rol oynuyor. Peki, 3600 prim günü ile kimler emekli olabilir? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar!



Kısmi Emeklilik Nedir?

Kısmi emeklilik, standart emeklilikle aynı hakları sunan, ancak prim şartı daha düşük olan bir emeklilik yöntemidir. Bu sistem, özellikle düzenli çalışma imkanı bulamayan veya çalışma hayatına geç katılan vatandaşlara son bir emeklilik şansı tanır. SGK, belirli yaş şartlarını yerine getiren ve yeterli prim ödemesi yapan kişilere kısmi emeklilik hakkı sunar. Bu sistemin en büyük avantajı, belirli bir yaşa gelmiş ancak yeterli prim gününü tamamlayamayan kişilere, daha az primle emekli olma fırsatı tanımasıdır.