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3600 günle emeklilik kapısı aralandı; SGK'dan 4A-4B-4C'li emekliye beklenen haber

SGK mevzuatındaki özel düzenlemeler sayesinde, belirli şartları taşıyan vatandaşlar 3600 prim günü ile emekli olabiliyor. İşte kısmi emeklilik şartları ve detaylar!

Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:58
3600 günle emeklilik kapısı aralandı; SGK’dan 4A-4B-4C’li emekliye beklenen haber

Türkiye'de emeklilik şartlarının ağır olduğu sıkça gündeme gelirken, SGK'nın sunduğu bazı avantajlar erken emeklilik fırsatı sunuyor. Kısmi emeklilik kapsamında, belirli bir yaş ve prim şartını sağlayan kişiler, daha az prim ödeyerek emekli olabiliyor. Özellikle sigorta başlangıç tarihi ve prim ödeme gün sayısı bu süreçte kritik rol oynuyor. Peki, 3600 prim günü ile kimler emekli olabilir? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar!

Kısmi Emeklilik Nedir?

Kısmi emeklilik, standart emeklilikle aynı hakları sunan, ancak prim şartı daha düşük olan bir emeklilik yöntemidir. Bu sistem, özellikle düzenli çalışma imkanı bulamayan veya çalışma hayatına geç katılan vatandaşlara son bir emeklilik şansı tanır. SGK, belirli yaş şartlarını yerine getiren ve yeterli prim ödemesi yapan kişilere kısmi emeklilik hakkı sunar. Bu sistemin en büyük avantajı, belirli bir yaşa gelmiş ancak yeterli prim gününü tamamlayamayan kişilere, daha az primle emekli olma fırsatı tanımasıdır.

3600 günle emeklilik kapısı aralandı; SGK’dan 4A-4B-4C’li emekliye beklenen haber

3600 Günle Emeklilik Şartları Nelerdir?

SGK mevzuatına göre, kısmi emeklilik kapsamında 3600 prim günüyle emekli olmak mümkündür. Bu haktan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir:

Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olmalıdır.

Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı sağlanmalıdır.

Toplamda en az 3600 prim günü ödenmiş olmalıdır.

Sigortalılık süresi en az 15 yıl olmalıdır.

Bu şartları sağlayan kişiler, emekli maaşı alabilmek için SGK'ya başvuruda bulunabilirler. Ancak unutulmaması gereken önemli bir detay, 3600 prim günüyle emeklilikte maaş tutarının düşük olabileceğidir. Çünkü emeklilik maaşı hesaplanırken, çalışma süresi ve ödenen prim miktarı doğrudan etkilidir.

3600 günle emeklilik kapısı aralandı; SGK’dan 4A-4B-4C’li emekliye beklenen haber

10 Yıl Prim Ödemesi Yapanlar İçin Emeklilik Fırsatı

Emekli olabilmek için gerekli prim gününü tamamlamamış ancak belirli bir süre çalışmış kişiler için de farklı seçenekler bulunmaktadır. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına giren ve prim gününü tamamlayamayanlar için kısmi emeklilik büyük bir avantajdır.

3600 günle emeklilik kapısı aralandı; SGK’dan 4A-4B-4C’li emekliye beklenen haber

Bu kapsamda:

Sigorta girişi 8 Eylül 1999'dan önce olanlar, 3600 gün (10 yıl prim) ile emekli olabilirler.

1999-2008 arasında sigorta girişi olanlar için prim şartı 4500 güne çıkar.

Bağ-Kur kapsamında olanlar için ise bu prim şartı 5400 gün olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle sigorta başlangıç tarihine ve prim gününe bağlı olarak kısmi emeklilik şartları değişiklik gösterebilir.

3600 günle emeklilik kapısı aralandı; SGK’dan 4A-4B-4C’li emekliye beklenen haber

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kısmi Emeklilik Şartları

1999 sonrası sigorta girişi olanlar için emeklilik şartları daha farklıdır.

SSK kapsamında olanlar için 4500 gün prim ödemesi gereklidir.

Bağ-Kur'lu çalışanlar için kısmi emeklilik hakkı kazanabilmek için en az 5400 prim günü ödenmelidir.

Bu kişiler, belirlenen yaş şartlarını sağladıklarında emekli olma hakkına kavuşabilirler.