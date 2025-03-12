3600 günle emeklilik kapısı aralandı; SGK’dan 4A-4B-4C’li emekliye beklenen haber

Türkiye'de emeklilik şartlarının ağır olduğu sıkça gündeme gelirken, SGK'nın sunduğu bazı avantajlar erken emeklilik fırsatı sunuyor. Kısmi emeklilik kapsamında, belirli bir yaş ve prim şartını sağlayan kişiler, daha az prim ödeyerek emekli olabiliyor. Özellikle sigorta başlangıç tarihi ve prim ödeme gün sayısı bu süreçte kritik rol oynuyor. Peki, 3600 prim günü ile kimler emekli olabilir? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar! 3600 Günle Emeklilik Şartları Nelerdir? SGK mevzuatına göre, kısmi emeklilik kapsamında 3600 prim günüyle emekli olmak mümkündür. Bu haktan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir: Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olmalıdır. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı sağlanmalıdır. Toplamda en az 3600 prim günü ödenmiş olmalıdır. Sigortalılık süresi en az 15 yıl olmalıdır. Bu şartları sağlayan kişiler, emekli maaşı alabilmek için SGK'ya başvuruda bulunabilirler. Ancak unutulmaması gereken önemli bir detay, 3600 prim günüyle emeklilikte maaş tutarının düşük olabileceğidir. Çünkü emeklilik maaşı hesaplanırken, çalışma süresi ve ödenen prim miktarı doğrudan etkilidir. 10 Yıl Prim Ödemesi Yapanlar İçin Emeklilik Fırsatı Emekli olabilmek için gerekli prim gününü tamamlamamış ancak belirli bir süre çalışmış kişiler için de farklı seçenekler bulunmaktadır. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına giren ve prim gününü tamamlayamayanlar için kısmi emeklilik büyük bir avantajdır. Bu kapsamda: Sigorta girişi 8 Eylül 1999'dan önce olanlar, 3600 gün (10 yıl prim) ile emekli olabilirler. 1999-2008 arasında sigorta girişi olanlar için prim şartı 4500 güne çıkar. Bağ-Kur kapsamında olanlar için ise bu prim şartı 5400 gün olarak belirlenmiştir. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihine ve prim gününe bağlı olarak kısmi emeklilik şartları değişiklik gösterebilir. 1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kısmi Emeklilik Şartları 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için emeklilik şartları daha farklıdır. SSK kapsamında olanlar için 4500 gün prim ödemesi gereklidir. Bağ-Kur'lu çalışanlar için kısmi emeklilik hakkı kazanabilmek için en az 5400 prim günü ödenmelidir. Bu kişiler, belirlenen yaş şartlarını sağladıklarında emekli olma hakkına kavuşabilirler. Kısmi Emeklilik İçin Başvuru Süreci Nasıl İşliyor? Kısmi emeklilik şartlarını yerine getiren kişiler, SGK'ya başvurarak emeklilik işlemlerini başlatabilirler. İşte adım adım süreç: Sigorta Günlerinizi Kontrol Edin SGK'nın e-Devlet sistemi üzerinden prim gününüzü ve sigorta başlangıç tarihinizi kontrol edebilirsiniz. Yaş Şartını Sağlayıp Sağlamadığınızı Değerlendirin Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartının sağlanması gerekmektedir. SGK'ya Başvurun Gerekli prim gününü tamamlayan kişiler, SGK müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapabilirler. Emeklilik Maaşı Bağlanması SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda şartlar sağlanıyorsa emekli maaşı bağlanır ve kişi düzenli olarak maaş almaya başlar. 3600 prim günüyle emekli maaşı ne kadar olur? Maaş tutarı, kişinin çalışma süresi, yatırılan prim tutarı ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. Ancak 3600 günle emekli olanların maaşı, normal emeklilere göre daha düşük olabilir. 3600 günle emeklilik için hangi yaş şartı aranıyor? Kadınlar için 58 yaş, erkekler için 60 yaş şartı bulunmaktadır. 1999 sonrası sigortalılar 3600 günle emekli olabilir mi? Hayır, 1999 sonrası sigortalı olanlar için prim şartı 4500 gün olarak belirlenmiştir. Bağ-Kur kapsamında 3600 günle emekli olunabilir mi? Hayır, Bağ-Kur'lu çalışanların kısmi emeklilik için en az 5400 gün prim ödemesi yapmaları gerekmektedir. Kısmi emeklilik ile tam emeklilik arasında fark var mı? Emekli olan kişiler aynı haklardan yararlanır, ancak kısmi emeklilikle emekli olanların maaşı daha düşük olabilir. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır 4A-4B-4C'li emeklilik hesaplamak için tıklayınız Kaynak: takvim.com.tr