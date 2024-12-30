35 yaş altı iş arayanlar dikkat! Kamu kurumu temizlik görevlisi alıyor

Önemli Not:

Başkanlık, başvurulan iş ve meslek için gerekli belgeleri talep edebilir ve başvurunun sonrasında adaylardan bu belgeleri isteyebilir. Ayrıca, Kamu Kurumlarına İşçi Alımı Usul ve Esasları'na göre belirli öncelikli gruplar, işe yerleştirilmede hak sahibidir, ancak bu durum tek başına bir avantaj sağlamaz.