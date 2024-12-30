35 yaş altı iş arayanlar dikkat! Kamu kurumu temizlik görevlisi alıyor

Bu alımlar, Ankara'da yapılacak olup, başvurular 27 Aralık 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacaktır. Detaylar ve başvuru için İŞKUR üzerinden online başvuru yapabilirsiniz. Alım Şartları: Genel Şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum olmamak. Askerlik yükümlülüğü bulunmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak). Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (31 Aralık 2006 ve önceki doğumlular) ve 35 yaşını aşmamış (27 Aralık 1989 ve sonrası doğumlular) olmak. Belirtilen okullardan mezun olmak. Özel Şartlar: Tehlikeli, çok tehlikeli işlerde veya vardiyalı çalışmalara engeli olmamak. Seyahat engeli bulunmamak. İlgili öğrenim durumu ve bölüm şartlarını taşımak. Başvuru Süreci: Başvurular, yalnızca İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak olup, şahsen, posta veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların, belirtilen tarih aralığında yapılması gerekmektedir. Adaylar, sadece bir iş yeri ve bir meslek için başvuru yapabilecektir. Önemli Not: Başkanlık, başvurulan iş ve meslek için gerekli belgeleri talep edebilir ve başvurunun sonrasında adaylardan bu belgeleri isteyebilir. Ayrıca, Kamu Kurumlarına İşçi Alımı Usul ve Esasları'na göre belirli öncelikli gruplar, işe yerleştirilmede hak sahibidir, ancak bu durum tek başına bir avantaj sağlamaz. Başvurular İçin: İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan ilan detayları ve başvuru linkine buradan ulaşabilirsiniz: İŞKUR İlanı Detayları Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2024. Başvuru yaparken, ilan metnindeki tüm şartları dikkatlice gözden geçirdiğinizden emin olunuz.