Kadraj Galeri Kadraj İkon 35 yaş altı iş arayanlar dikkat! Kamu kurumu temizlik görevlisi alıyor

35 yaş altı iş arayanlar dikkat! Kamu kurumu temizlik görevlisi alıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla, M.S.B. Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisi İşletme Başkanlığı tarafından temizlik görevlisi (kat hizmetleri elemanı) alımı yapılacağı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:25
35 yaş altı iş arayanlar dikkat! Kamu kurumu temizlik görevlisi alıyor

Bu alımlar, Ankara'da yapılacak olup, başvurular 27 Aralık 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacaktır. Detaylar ve başvuru için İŞKUR üzerinden online başvuru yapabilirsiniz.

35 yaş altı iş arayanlar dikkat! Kamu kurumu temizlik görevlisi alıyor

Alım Şartları:

Genel Şartlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Askerlik yükümlülüğü bulunmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).
  • Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (31 Aralık 2006 ve önceki doğumlular) ve 35 yaşını aşmamış (27 Aralık 1989 ve sonrası doğumlular) olmak.
  • Belirtilen okullardan mezun olmak.

35 yaş altı iş arayanlar dikkat! Kamu kurumu temizlik görevlisi alıyor

Özel Şartlar:

  • Tehlikeli, çok tehlikeli işlerde veya vardiyalı çalışmalara engeli olmamak.
  • Seyahat engeli bulunmamak.
  • İlgili öğrenim durumu ve bölüm şartlarını taşımak.

35 yaş altı iş arayanlar dikkat! Kamu kurumu temizlik görevlisi alıyor

Başvuru Süreci:

Başvurular, yalnızca İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak olup, şahsen, posta veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların, belirtilen tarih aralığında yapılması gerekmektedir. Adaylar, sadece bir iş yeri ve bir meslek için başvuru yapabilecektir.

35 yaş altı iş arayanlar dikkat! Kamu kurumu temizlik görevlisi alıyor

Önemli Not:

Başkanlık, başvurulan iş ve meslek için gerekli belgeleri talep edebilir ve başvurunun sonrasında adaylardan bu belgeleri isteyebilir. Ayrıca, Kamu Kurumlarına İşçi Alımı Usul ve Esasları'na göre belirli öncelikli gruplar, işe yerleştirilmede hak sahibidir, ancak bu durum tek başına bir avantaj sağlamaz.

SON DAKİKA SON DAKİKA