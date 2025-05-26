27 Mayıs Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE! İŞKUR işçi alımı kurası saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde toplam 3.658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci İŞKUR üzerinden tamamlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve aşçı gibi farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlar için nihai aday listesi yayımlandı. Şimdi gözler, kura çekimi ve sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura takvimi ve detayları.