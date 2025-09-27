27-28 Eylül elektrik kesintisi alarmı: BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi! İstanbul'da hafta sonu 8 saat yok
BEDAŞ, İstanbul merkezli yaşanabilecek elektrik kesintilerini saat ve ilçe detaylarıyla önceden duyuruyor. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılan kesintiler 8-10 saate kadar sürebiliyor. 27-28 Eylül tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listelendi. Peki hafta sonu İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi ve Pazar günü elektrik kesintisi ne kadar sürer? İşte mahalle mahalle kesinti listesi ve saat aralıkları...
Giriş Tarihi: 27.09.2025 10:52