22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara'da bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede yağmur, sağanak ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski uyarısı yapılırken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları etkili olacak. İşte bölge bölge hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 08:57