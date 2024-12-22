22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara’da bugün hava nasıl?

UYARILAR

Kuvvetli Rüzgar: Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara neden olabileceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve Don: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunmalı.

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor.