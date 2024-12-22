Kadraj Galeri Kadraj İkon 22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara'da bugün hava nasıl?

22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara'da bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede yağmur, sağanak ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski uyarısı yapılırken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları etkili olacak. İşte bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 22.12.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 08:57
22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara’da bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alması bekleniyor.

22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara’da bugün hava nasıl?

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, güney kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak; İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara’da bugün hava nasıl?

HAVA SICAKLIĞI
Batı bölgelerde yağışla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine düşerken, doğu bölgelerde normallerin üzerinde seyretmeye devam edecek.

22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara’da bugün hava nasıl?

RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor.

22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara’da bugün hava nasıl?

UYARILAR

Kuvvetli Rüzgar: Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara neden olabileceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve Don: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunmalı.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor.

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