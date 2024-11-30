2025’in rengi belli oldu! Her kombininiz merak uyandıracak! İşte sezona damga vuran 4 çarpıcı renk ve kombin önerileri

BORDO

Bordo 2025'in en dikkat çekici renklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Derin ve zengin kırmızı tonu sonbahar-kış modasının vazgeçilmezi olacak. Bu renk kendine güvenen kadınların tercihi haline gelecek. Bordo sadece klasik değil aynı zamanda cesur kombinler için de harika bir seçenek.

💎Kombin önerisi

Bordo renginde bir elbise minimal siyah aksesuarlarla tamamlanabilir. Ya da bu tonu, bej ve kahverengi gibi nötr tonlarla eşleştirerek sofistike ve dengeli bir görünüm yakalayabilirsiniz. Günlük stil için bordo bir kazakla deri pantolonları birleştirerek şık ve rahat bir kombin oluşturabilirsiniz.