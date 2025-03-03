2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı giriş yerleri hangi tarihte belli olacak?
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için son gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında son gelişmeler haberimizde.
Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 14:37