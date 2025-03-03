Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı giriş yerleri hangi tarihte belli olacak?

2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı giriş yerleri hangi tarihte belli olacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için son gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında son gelişmeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 14:37
2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı giriş yerleri hangi tarihte belli olacak?

Üniversite sınavına girecek adayların merakla beklediği YKS 2025 sınav yerleri için geri sayım başladı. ÖSYM her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav giriş belgelerini adayların erişimine sunacak.

2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı giriş yerleri hangi tarihte belli olacak?

YKS 2025 Sınav Yerleri Hangi Tarihte Açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS'ye girecek adayların sınav yerlerini sınavdan yaklaşık bir hafta önce ilan etmektedir. Buna göre YKS 2025 sınav yerleri Haziran ayının ilk haftasında açıklanabilir. Ancak kesin tarih ÖSYM tarafından resmi duyuru ile paylaşılacaktır.

2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı giriş yerleri hangi tarihte belli olacak?

Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin "Aday İşlemleri Sistemi" (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Belgede adayların sınav binası, salon numarası ve sınav saati gibi bilgiler yer alacak.

2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı giriş yerleri hangi tarihte belli olacak?

YKS 2025 Sınav Takvimi

ÖSYM tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tarihleri şu şekilde:

1. Oturum – Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025
2. Oturum – Alan Yeterlilik Testi (AYT): 22 Haziran 2025
3. Oturum – Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025

Adaylar, sınav günlerinde kimlik kartlarını ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda olacak.

2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı giriş yerleri hangi tarihte belli olacak?

Geç Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için YKS 2025 geç başvuru tarihleri de açıklandı. Üniversite sınavına girmek isteyen ancak başvuruyu zamanında yapamayan adaylar, 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecek.

Geç başvurular, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak normal başvuru sürecine göre geç başvuru ücreti daha yüksek olacak.