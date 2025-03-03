2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı giriş yerleri hangi tarihte belli olacak?

YKS 2025 Sınav Yerleri Hangi Tarihte Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS'ye girecek adayların sınav yerlerini sınavdan yaklaşık bir hafta önce ilan etmektedir. Buna göre YKS 2025 sınav yerleri Haziran ayının ilk haftasında açıklanabilir. Ancak kesin tarih ÖSYM tarafından resmi duyuru ile paylaşılacaktır.