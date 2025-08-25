2025 YKS ek tercihler BOŞ kontenjanlar: 155, 165, 170, 175, 250, 260, 270 puanla hangi üniversiteye gidilir?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2025 YKS ek tercih başvurularının da 8-13 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor. Fakat bu tarihlerin kesinleşmesi için ÖSYM'nin resmi duyurusunu beklemek önemlidir. 📝 YKS 2025 EK TERCİHLER NASIL YAPILIR? Ek tercihler, ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında, aşağıdaki adımlarla yapılabilir: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden giriş yapın. 'Tercih' sekmesine tıklayın. Açılan listeden, ek yerleştirme için uygun olan programları seçin. Tercihlerinizi sıralayın ve kaydedin. Tercihlerinizi onaylayarak işlemi tamamlayın. Adaylar en fazla 24 tercih yapma hakkına sahiptir. 📊 155, 165, 170, 175, 250, 260, 270 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞİLİR? 2024 yılına ait verilere göre, bu puan aralıklarında aşağıdaki bölümler ön plana çıkmaktadır: 155-170 Puan Aralığı: Meslek yüksekokulları ve önlisans programları 175-250 Puan Aralığı: Devlet üniversitelerinin bazı meslek yüksekokulları Bazı bölümlerde kontenjanlar dolmuş olabilir; bu nedenle ek tercihlerde dikkatli olunmalıdır. 250-270 Puan Aralığı: Devlet üniversitelerinin bazı lisans bölümleri bu bilgiler 2024 yılına ait olup, 2025 yılı için kesin bilgiler ÖSYM tarafından yayımlandığında güncellenmelidir. BOŞ KONTENJANLAR 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bazı üniversitelerde boş kalan kontenjanlar bulunmaktadır. Bu boş kontenjanlar, ek yerleştirme dönemiyle doldurulmuştur. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapılmıştır. Devlet üniversitelerinde örgün (açıköğretim programları hariç) yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'si dolmuştur. Bu da yaklaşık 7 bin 452 kontenjanın boş kaldığını göstermektedir . YKS Ek tercihlerde hangi puan türleri dikkate alınır? Ek tercihlerde, TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) puan türleri dikkate alınır. YKS Ek tercihlerde başarı sırası önemli midir? Evet, her bölümün belirli bir başarı sırası aralığı vardır. Bu nedenle, tercihlerinizi yaparken başarı sıralamanızı göz önünde bulundurmalısınız. YKS Ek tercihlerde hangi belgeler gereklidir? Genellikle, kimlik belgesi ve ÖSYM sonuç belgesi gereklidir. Ancak, her üniversitenin kayıt şartları farklı olabilir; bu nedenle tercih ettiğiniz üniversitenin duyurularını kontrol etmelisiniz.