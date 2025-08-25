2025 YKS ek tercihler BOŞ kontenjanlar: 155, 165, 170, 175, 250, 260, 270 puanla hangi üniversiteye gidilir?

BOŞ KONTENJANLAR

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bazı üniversitelerde boş kalan kontenjanlar bulunmaktadır. Bu boş kontenjanlar, ek yerleştirme dönemiyle doldurulmuştur. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapılmıştır.

