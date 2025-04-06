2025 yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar bu yıl ne zaman kapanacak? Karne günü ne zaman?

Bundan dolayı hazırlanılacak tatil programına zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek önemlidir. Bu aktiviteler:



* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi,



* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama,



* Yaz okuluna gidilmesi,



* Yakınların ziyareti,



* Arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması,



* Sportif aktivitelere Katılma * Katkı Sağlayacak Geziler Ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir.