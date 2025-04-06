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2025 yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar bu yıl ne zaman kapanacak? Karne günü ne zaman?

Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatil onlara kısa bir nefes alma fırsatı sunmuşken şimdi gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihini netleştirdi. Peki 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 12:47
2025 yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar bu yıl ne zaman kapanacak? 2025 karne günü ne zaman?

Sınavlar, dersler ve sıkı bir tempo derken bir nebze de olsa Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatil öğrenciler için kısa bir nefes alma fırsatı sundu. Ancak asıl merak edilen tarih okulların kapanış tarihi ve yaz tatilinin başlangıç günü oldu.

2025 yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar bu yıl ne zaman kapanacak? 2025 karne günü ne zaman?

2025 Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Yoğun bir yılın ardından öğrenciler, yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor. MEB'in belirlediği takvime göre, 2025 yılı yaz tatili 20 Haziran Cuma günü başlayacak.

2025 yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar bu yıl ne zaman kapanacak? 2025 karne günü ne zaman?

Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak uzun beklenen tatillerine adım atacak.

2025 yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar bu yıl ne zaman kapanacak? 2025 karne günü ne zaman?

YAZ TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Senenin yorgunluğunun atılması, bedenin ve zihnin dinlenmesi ve rahatlaması da gerekir. Zaten okul olmadığından bunlara ayıracak bol bol vakit olacaktır.

2025 yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar bu yıl ne zaman kapanacak? 2025 karne günü ne zaman?

Bundan dolayı hazırlanılacak tatil programına zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek önemlidir. Bu aktiviteler:

* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi,

* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama,

* Yaz okuluna gidilmesi,

* Yakınların ziyareti,

* Arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması,

* Sportif aktivitelere Katılma * Katkı Sağlayacak Geziler Ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir.