2025 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem karne günü tarihi!
Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatil onlara kısa bir nefes alma fırsatı sunmuşken şimdi gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihini netleştirdi. Peki 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 12:34