2025 Öğretmen atama takvimi: AGS ve ÖABT ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Branş dağılımı açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında gerçekleştireceği 25 bin öğretmen alımıyla eğitim kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Nisan ayında başlayan ve KPSS puanıyla yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci tamamlandı. Şimdi ise kamuoyu, 10 bin öğretmen atamasının yapılacağı Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına odaklandı. Peki AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama takvimi ve branş dağılımı nasıl şekillenecek? İşte merak edilenler ve süreçteki son gelişmeler.