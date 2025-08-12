2025 Öğretmen atama takvimi: AGS ve ÖABT ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Branş dağılımı açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 Nisan 2025 tarihinde açıkladığı 25 bin öğretmen alımı kapsamında KPSS puanı ile yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları, 7 Mayıs 2025 tarihinde sona erdi. Bu alımda en yüksek kontenjan 4.378 ile sınıf öğretmenliği branşına ayrılmıştı. Şimdi ise kamuoyunun ve eğitim camiasının gözü Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirilecek olan 10 bin öğretmen atamasına çevrildi.
Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:51