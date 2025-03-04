Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 namaz vakti saati; Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı vakti saatleri

2025 namaz vakti saati; Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı vakti saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait namaz vakitlerini duyurdu. İbadetlerini düzenli bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar için, her gün güncellenerek duyurulacak olan namaz saatleri, günlük ibadetlerin doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacak. 2025 yılı boyunca, sabah namazından akşam namazına kadar tüm namaz vakitleri, Diyanet'in resmi takvimine göre belirlenerek, takipçilere sunulacak. İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan namaz, bu yıl da en doğru saatte yerine getirilmesi adına Müslümanların hayatında önemli bir yer tutmaya devam edecek. İşte 2025 namaz vakitlerine dair detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz liste...

Giriş Tarihi: 04.03.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 12:00
2025 NAMAZ SAATLERİ VAKTİ; Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı vakti saatleri

2025 Namaz Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı namaz vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in sitesinden günlük olarak güncellenen vakitleri takip edebilirler.

2025 NAMAZ SAATLERİ VAKTİ; Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı vakti saatleri

Namazlar Nasıl Kılınır?

Sabah Namazı: Sabah namazı, güne başlarken kılınan ilk namazdır. İki rekât farz, sünnetiyle birlikte kılınır. Sabah namazının vakti, gün doğmadan önce başlar ve güneşin doğmasına kadar devam eder.

2025 NAMAZ SAATLERİ VAKTİ; Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı vakti saatleri

Öğle Namazı: Öğle namazı, güneşin zenit noktasından batıya doğru kaymaya başlamasıyla kılınmaya başlanır. Öğle namazı dört rekât farz ve sünnetiyle birlikte kılınır.

2025 NAMAZ SAATLERİ VAKTİ; Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı vakti saatleri

İkindi Namazı (Asr): İkindi namazı, öğle namazından sonra başlar ve güneş batmadan önceki zamanı kapsar. İkindi namazı dört rekât farz ve sünnetiyle birlikte kılınır.

2025 NAMAZ SAATLERİ VAKTİ; Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı vakti saatleri

Akşam Namazı: Akşam namazı, güneşin batmasıyla başlar. Üç rekât farz ve sünnetiyle birlikte kılınır.