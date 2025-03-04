2025 NAMAZ SAATLERİ VAKTİ; Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı vakti saatleri

2025 namaz vakti saati; Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı vakti saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait namaz vakitlerini duyurdu. İbadetlerini düzenli bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar için, her gün güncellenerek duyurulacak olan namaz saatleri, günlük ibadetlerin doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacak. 2025 yılı boyunca, sabah namazından akşam namazına kadar tüm namaz vakitleri, Diyanet'in resmi takvimine göre belirlenerek, takipçilere sunulacak. İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan namaz, bu yıl da en doğru saatte yerine getirilmesi adına Müslümanların hayatında önemli bir yer tutmaya devam edecek. İşte 2025 namaz vakitlerine dair detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz liste...