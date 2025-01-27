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2025 MTV 1. Taksit Ödeme Ekranı: MTV son ödeme tarihi bu hafta mı? Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri 2025 yılı itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 1 Ocak 2025 tarihinde başlayan MTV ilk taksit ödemeleri araç sahiplerinin büyük bir kısmı için 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 2025 yılı için MTV oranlarında yüzde 43,93 oranında bir artış yapıldı. Bu artışla birlikte 2 bin 343 TL olan bir aracın MTV'si 2025'te 3 bin 372 TL'ye yükseldi.

Giriş Tarihi: 27.01.2025 07:45 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 07:45
2025 MTV 1. Taksit Ödeme Ekranı: MTV son ödeme tarihi bu hafta mı? Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Bu ödeme taşıtların kayıt ve tescil işlemlerinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl ocak ayında tahakkuk ettiriliyor. MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebiliyor.

2025 MTV 1. Taksit Ödeme Ekranı: MTV son ödeme tarihi bu hafta mı? Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

İlk taksit ödeme süresi ise 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Bu nedenle araç sahiplerinin ödeme işlemlerini tamamlamaları için son gün oldukça yakın.

2025 MTV 1. Taksit Ödeme Ekranı: MTV son ödeme tarihi bu hafta mı? Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

MTV Borcu Sorgulama ve Ödeme Nasıl Yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranını kullanarak kolayca sorgulama yapabilirler. Borç sorgulama işlemi için TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, araç plakası ve güvenlik kodu bilgilerini girdikten sonra "Sorgula" butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden MTV borcu sorgulama ve ödeme ekranına ulaşmak için buraya tıklayınız.

2025 MTV 1. Taksit Ödeme Ekranı: MTV son ödeme tarihi bu hafta mı? Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

MTV Ödemesi Nereden Yapılabilir?

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital platformlarından veya anlaşmalı bankaların online sistemlerinden yapılabiliyor. Ayrıca vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri de ödeme noktaları arasında yer alıyor.

2025 MTV 1. Taksit Ödeme Ekranı: MTV son ödeme tarihi bu hafta mı? Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

PTT İle Ödeme Kolaylığı
MTV ödemeleri, PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulamaları ve PttMatikler aracılığıyla da yapılabiliyor. PTT, vatandaşlara hızlı, güvenilir ve kolay ödeme hizmetleri sunmaya devam ediyor. PTT AŞ, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan hizmet ağıyla ödeme işlemlerini kolaylaştırıyor.