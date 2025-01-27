2025 MTV 1. Taksit Ödeme Ekranı: MTV son ödeme tarihi bu hafta mı? Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri 2025 yılı itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 1 Ocak 2025 tarihinde başlayan MTV ilk taksit ödemeleri araç sahiplerinin büyük bir kısmı için 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 2025 yılı için MTV oranlarında yüzde 43,93 oranında bir artış yapıldı. Bu artışla birlikte 2 bin 343 TL olan bir aracın MTV'si 2025'te 3 bin 372 TL'ye yükseldi.
Giriş Tarihi: 27.01.2025 07:45 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 07:45