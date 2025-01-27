2025 MTV 1. Taksit Ödeme Ekranı: MTV son ödeme tarihi bu hafta mı? Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Bu ödeme taşıtların kayıt ve tescil işlemlerinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl ocak ayında tahakkuk ettiriliyor. MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebiliyor.