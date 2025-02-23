Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 MSÜ soru ve cevap anahtarı | MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

2025 MSÜ soru ve cevap anahtarı | MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Sınavın ardından adaylar yaptıkları netleri hesaplamak için 2025 MSÜ soru ve cevap anahtarını bekliyor. ÖSYM her yıl olduğu gibi bu yıl da MSÜ cevap anahtarını PDF formatında erişime açacak.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 08:43 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:03
2025 MSÜ soru ve cevap anahtarı | MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Sınava giren adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için 2025 MSÜ soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

2025 MSÜ soru ve cevap anahtarı | MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

MSÜ 2025 Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, MSÜ soru ve cevap anahtarının sınav günü akşam saatlerinde veya en geç ertesi gün erişime açılması bekleniyor.

2025 MSÜ soru ve cevap anahtarı | MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, adayların soru ve cevap anahtarına 23 veya 24 Şubat 2025 tarihlerinde ulaşabileceği tahmin ediliyor.

2025 MSÜ soru ve cevap anahtarı | MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

MSÜ Soru ve Cevap Anahtarı Nasıl Görüntülenir?

ÖSYM, sınav sonrası yayımladığı soru ve cevap anahtarlarını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açmaktadır. MSÜ sınavına giren adaylar, soru kitapçıklarını şu adımları takip ederek görüntüleyebilir:

  1. ÖSYM AİS sistemine giriş yapınhttps://ais.osym.gov.tr
  2. T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın.
  3. 2025-MSÜ sınavını seçin.
  4. Soru ve cevap anahtarını görüntüleyin veya PDF olarak indirin.

ÖSYM, sınav kitapçığının tamamını sadece sınava giren adayların erişimine açarken, belirli bir kısmını ise herkesin görüntüleyebilmesi için genel erişime sunmaktadır.

2025 MSÜ soru ve cevap anahtarı | MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

MSÜ 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025'te ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını:

T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.