2025 MSÜ soru ve cevap anahtarı | MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Sınavın ardından adaylar yaptıkları netleri hesaplamak için 2025 MSÜ soru ve cevap anahtarını bekliyor. ÖSYM her yıl olduğu gibi bu yıl da MSÜ cevap anahtarını PDF formatında erişime açacak.
Giriş Tarihi: 23.02.2025 08:43 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:03