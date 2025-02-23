2025 MSÜ soru ve cevap anahtarı | MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

MSÜ Soru ve Cevap Anahtarı Nasıl Görüntülenir?

ÖSYM, sınav sonrası yayımladığı soru ve cevap anahtarlarını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açmaktadır. MSÜ sınavına giren adaylar, soru kitapçıklarını şu adımları takip ederek görüntüleyebilir:

ÖSYM AİS sistemine giriş yapın → https://ais.osym.gov.tr T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın. 2025-MSÜ sınavını seçin. Soru ve cevap anahtarını görüntüleyin veya PDF olarak indirin.

ÖSYM, sınav kitapçığının tamamını sadece sınava giren adayların erişimine açarken, belirli bir kısmını ise herkesin görüntüleyebilmesi için genel erişime sunmaktadır.