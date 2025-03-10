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2025 MEB engelli öğretmen başvuruları bitti mi? 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre yapılacak 1381 engelli öğretmen ataması sürecini başlattı. Atama bekleyen adaylar için kritik süreç iki aşamalı olarak ilerleyecek. Ön başvuruların ardından tercih başvuruları alınacak. Henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar ise son tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman sona erecek? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 06:13
2025 MEB engelli öğretmen başvuruları bitti mi? 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), engelli öğretmen adaylarını sevindiren bir atama sürecini başlattı. 2025 yılı için 1381 kontenjan ayrılan engelli öğretmen atamaları, belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.

2025 MEB engelli öğretmen başvuruları bitti mi? 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

Ön Başvurular 10 Mart'a Kadar Alınacak

Engelli öğretmen adayları için ön başvuru süreci 24 Şubat 2025'te başladı. Başvurular 10 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, atamaya esas belgeleriyle birlikte başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden alınacak olup adayların eksiksiz ve doğru bilgiyle başvuru yapmaları büyük önem taşıyor.

2025 MEB engelli öğretmen başvuruları bitti mi? 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

Tercih Dönemi 16-28 Nisan 2025

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşama olan tercih başvurularını 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında yapacak. Bu süreçte adaylar, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini sisteme girecekler.

2025 MEB engelli öğretmen başvuruları bitti mi? 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

Tercih sürecinde, adayların mezun oldukları alanlara uygun branşları seçmeleri gerekiyor. Tercih işlemleri yine elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

2025 MEB engelli öğretmen başvuruları bitti mi? 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

Atamalar 30 Nisan'da Yapılacak
MEB, engelli öğretmen atamalarını 30 Nisan 2025'te gerçekleştirecek. Atama sonuçları, adayların başvuru yaptığı sistem üzerinden ilan edilecek.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak. Bu tarihten itibaren, atanan öğretmenler belirlenen okullarda ders başı yapacak.