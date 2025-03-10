2025 MEB engelli öğretmen başvuruları bitti mi? 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

Atamalar 30 Nisan'da Yapılacak

MEB, engelli öğretmen atamalarını 30 Nisan 2025'te gerçekleştirecek. Atama sonuçları, adayların başvuru yaptığı sistem üzerinden ilan edilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak. Bu tarihten itibaren, atanan öğretmenler belirlenen okullarda ders başı yapacak.

