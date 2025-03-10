2025 MEB engelli öğretmen başvuruları bitti mi? 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre yapılacak 1381 engelli öğretmen ataması sürecini başlattı. Atama bekleyen adaylar için kritik süreç iki aşamalı olarak ilerleyecek. Ön başvuruların ardından tercih başvuruları alınacak. Henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar ise son tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman sona erecek? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 06:13