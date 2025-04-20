2025-GUY sınav süresi: Kaç soru kaç dakika? GUY sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, baraj var mı? Puan hesaplama

Sınav Elektronik Ortamda Yapılacak

2025-GUY sınavı Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) düzenlenecek. Ancak başvuru yoğunluğuna bağlı olarak Adana, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-Sınav Merkezleri de sınav merkezi olarak devreye alınabilecek. Böylece farklı şehirlerdeki adaylar da ikametlerine daha yakın merkezlerde sınava girme imkânı bulacak.