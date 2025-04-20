2025-GUY sınav süresi: Kaç soru kaç dakika? GUY sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, baraj var mı? Puan hesaplama
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde yapılacak sınav öncesi adaylar sınav soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki GUY sınav süresi ne kadar? GUY sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar.
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 08:45