Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025-GUY sınav süresi: Kaç soru kaç dakika? GUY sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, baraj var mı? Puan hesaplama

2025-GUY sınav süresi: Kaç soru kaç dakika? GUY sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, baraj var mı? Puan hesaplama

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde yapılacak sınav öncesi adaylar sınav soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki GUY sınav süresi ne kadar? GUY sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 08:45
2025-GUY sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kariyerinde önemli bir adım atmak isteyen binlerce adayın gözü, 2025 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na çevrildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde görev almak isteyen adaylar için düzenlenen ve ÖSYM tarafından organize edilecek olan sınav, 20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2025-GUY sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-GUY Sınavı Bu Pazar Elektronik Ortamda Yapılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 2025 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), bu hafta sonu elektronik ortamda yapılacak. 20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav için adaylar son hazırlıklarını tamamlarken, ÖSYM tarafından yapılan uyarılar da dikkat çekiyor.

2025-GUY sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav Elektronik Ortamda Yapılacak

2025-GUY sınavı Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) düzenlenecek. Ancak başvuru yoğunluğuna bağlı olarak Adana, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-Sınav Merkezleri de sınav merkezi olarak devreye alınabilecek. Böylece farklı şehirlerdeki adaylar da ikametlerine daha yakın merkezlerde sınava girme imkânı bulacak.

2025-GUY sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav Başlama Saati: 13.45

Sınav 20 Nisan Pazar günü saat 13.45'te başlayacak ve adaylara 60 soru için toplam 90 dakika süre tanınacak. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınav, adayların ekran üzerinden soruları yanıtlamaları şeklinde ilerleyecek.

2025-GUY sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenlediği yazılı sınavın değerlendirme esasları netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, adayların sadece doğru yanıtlarının dikkate alınacağı belirtildi. Yanlış cevapların herhangi bir şekilde puanlamaya olumsuz etkisi olmayacak.