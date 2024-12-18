2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ | Ocak ayında bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç para olacak?
2025 yılı için bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan adaylar büyük bir merakla bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama adaylar için önemli bir dönüm noktası olacak. Şu an için kesin bir tarih açıklanmış olmasa da 2025 Ocak ayı itibarıyla bedelli askerlik yerlerinin duyurulması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 07:58