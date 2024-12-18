2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ | Ocak ayında bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç para olacak?

Bedelli askerlik başvurularının ardından adaylar 2025 yılı için bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Özellikle Ocak 2025 itibarıyla duyurulacak olan bedelli askerlik yerleri ve ücretine dair gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor. İşte 2025 yılı için bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasına dair son durum ve ücretteki olası artışa ilişkin bilgiler.