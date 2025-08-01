2025 Ağustos ayı memur, personel, asker, işçi alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları

Ağustos ayında binlerce kişiye istihdam kapısı açıldı! KPSS şartlı ve KPSS'siz memur alımları başladı. İşte güncel ilanlar ve başvuru detayları... 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla birçok kamu kurumu, belediye, bakanlık ve üniversite yeni personel alımı için ilanlarını yayımladı. İlanlar KPSS puanı şartı arayan ve KPSS'siz başvuru imkânı sunan pozisyonları kapsıyor. En az ilkokul mezunlarından lisans düzeyine kadar geniş bir yelpazede memur, sözleşmeli personel, işçi ve askeri personel alımları yapılacak. 📌 BAŞVURU ŞARTLARI NELER? İlanlara başvuracak adaylarda genel olarak şu kriterler aranıyor: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Kamu haklarından mahrum bulunmamak Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak Adli sicil kaydının temiz olması Bunun yanı sıra, her ilan özelinde; mezuniyet düzeyi, yaş sınırı, sertifika veya belge gibi ek şartlar da yer alıyor. 📊 KPSS PUAN ŞARTI VAR MI? Alımların bir kısmında 2024 KPSS puanı şartı bulunuyor. Bu kapsamda istenen minimum puanlar genellikle: Lise mezunları için P94 puan türünden 50-70 arası, Ön lisans mezunları için P93 puan türünden 55-70 arası, Lisans mezunları için P3 puan türünden 60-70 arası. Ancak bazı pozisyonlara KPSS puanı olmadan da başvuru yapılabiliyor. 👥 HANGİ KADROLAR AÇIK? Ağustos ayı kamu ilanlarında öne çıkan kadro ve unvanlar: Memur ve sözleşmeli personel (KPSS'li ve KPSS'siz) Sürekli ve geçici işçi Uzman erbaş, sözleşmeli er, subay ve astsubay Büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi Mühendis, tekniker, teknisyen 🏛️ İLAN YAYIMLAYAN KURUMLAR (SEÇME LİSTE) Adalet Bakanlığı: 1.500 Zabıt Kâtibi CTE: 3.500 Personel Sahil Güvenlik: 250 Uzman Erbaş MSB: 40 Uzman Yardımcısı Dışişleri Bakanlığı: KPSS'siz 180 Memur EGM Polisevleri: 32 İşçi TİKA: KPSS'li ve KPSS'siz personel THY: 1.000 Kabin Memuru Ankara, Siirt, ODTÜ, Uludağ Üniversiteleri: Sözleşmeli personel İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa Büyükşehir Belediyeleri: Zabıta ve itfaiye eri alımları BAŞVURU NASIL YAPILIR? İlanlara başvurular genellikle ilgili kurumların resmi internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve sınav takvimleri ilan metinlerinde yer alıyor. Adayların her ilanın özel şartlarını dikkatle incelemesi önem taşıyor. İLANLARA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ