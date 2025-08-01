2025 Ağustos ayı memur, personel, asker, işçi alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları

2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla birçok kamu kurumu, belediye, bakanlık ve üniversite yeni personel alımı için ilanlarını yayımladı. İlanlar KPSS puanı şartı arayan ve KPSS'siz başvuru imkânı sunan pozisyonları kapsıyor. En az ilkokul mezunlarından lisans düzeyine kadar geniş bir yelpazede memur, sözleşmeli personel, işçi ve askeri personel alımları yapılacak.