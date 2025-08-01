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2025 Ağustos ayı memur, personel, asker, işçi alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları

2025 Ağustos ayına özel kamu ilanları yayımlandı! KPSS puanı şartı olan veya KPSS'siz memur sözleşmeli personel işçi ve asker alımları başladı. İşte başvuru şartları ve ilan listesi...

Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:12
2025 Ağustos ayı memur, personel, asker, işçi alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları

Ağustos ayında binlerce kişiye istihdam kapısı açıldı! KPSS şartlı ve KPSS'siz memur alımları başladı. İşte güncel ilanlar ve başvuru detayları...

2025 Ağustos ayı memur, personel, asker, işçi alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları

2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla birçok kamu kurumu, belediye, bakanlık ve üniversite yeni personel alımı için ilanlarını yayımladı. İlanlar KPSS puanı şartı arayan ve KPSS'siz başvuru imkânı sunan pozisyonları kapsıyor. En az ilkokul mezunlarından lisans düzeyine kadar geniş bir yelpazede memur, sözleşmeli personel, işçi ve askeri personel alımları yapılacak.

2025 Ağustos ayı memur, personel, asker, işçi alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları

📌 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlanlara başvuracak adaylarda genel olarak şu kriterler aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Adli sicil kaydının temiz olması

Bunun yanı sıra, her ilan özelinde; mezuniyet düzeyi, yaş sınırı, sertifika veya belge gibi ek şartlar da yer alıyor.

2025 Ağustos ayı memur, personel, asker, işçi alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları

📊 KPSS PUAN ŞARTI VAR MI?

Alımların bir kısmında 2024 KPSS puanı şartı bulunuyor. Bu kapsamda istenen minimum puanlar genellikle:

Lise mezunları için P94 puan türünden 50-70 arası,

Ön lisans mezunları için P93 puan türünden 55-70 arası,

Lisans mezunları için P3 puan türünden 60-70 arası.

Ancak bazı pozisyonlara KPSS puanı olmadan da başvuru yapılabiliyor.

2025 Ağustos ayı memur, personel, asker, işçi alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları

👥 HANGİ KADROLAR AÇIK?

Ağustos ayı kamu ilanlarında öne çıkan kadro ve unvanlar:

Memur ve sözleşmeli personel (KPSS'li ve KPSS'siz)

Sürekli ve geçici işçi

Uzman erbaş, sözleşmeli er, subay ve astsubay

Büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi

Mühendis, tekniker, teknisyen