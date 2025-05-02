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2 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi - Deprem mi oldu? Yakınımdaki depremler: En son depremler

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle her gün küçük ya da orta şiddetli sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. 2 Mayıs 2025 tarihinde ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan arka arkaya depremler vatandaşların tedirginliğini artırdı. Sabah saatlerinden itibaren hissedilen hareketlilik "Yine deprem mi oldu?" sorusunu sosyal medyada gündeme taşıdı. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara ulaşmak isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen canlı deprem listelerine yöneliyor. Türkiye'nin sismik haritası her geçen gün dikkatle takip edilirken uzmanlar da olası risklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatıyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:22
2 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi - Deprem mi oldu? Yakınımdaki depremler: En son depremler

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay zonları, ülkemizi sürekli tehdit altında tutuyor. Bu nedenle İstanbul, İzmir, Bursa ve Kahramanmaraş gibi bölgelerde her an sarsıntı yaşanabiliyor.

2 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi - Deprem mi oldu? Yakınımdaki depremler: En son depremler

🔎 Deprem Oldu Mu? Anlık Olarak Nasıl Öğrenilir?

Deprem anında doğru bilgiye ulaşmak hayati önem taşıyor. Neyse ki Türkiye'de bu konuda güvenilir iki büyük kaynak var:

1. AFAD Canlı Deprem Listesi

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'deki tüm depremleri anlık olarak kaydediyor ve kamuoyuna sunuyor.

🔗 AFAD Deprem Listesi için tıklayın

2 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi - Deprem mi oldu? Yakınımdaki depremler: En son depremler

2. Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin en köklü deprem izleme merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

🔗 Kandilli Son Depremler için tıklayın

2 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi - Deprem mi oldu? Yakınımdaki depremler: En son depremler

📱 Alternatif Kaynaklar ve Mobil Uygulamalar

Sadece AFAD ve Kandilli ile sınırlı kalmayın!
Ekstra güvenlik ve bilgi için şu kaynakları da kullanabilirsiniz:

  • EMSC (Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi)

  • Google Earth Deprem Takibi

  • Deprem Bilgi Uygulamaları (Android ve iOS uyumlu)

Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir?

2 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi - Deprem mi oldu? Yakınımdaki depremler: En son depremler

🗺️ Türkiye'nin Deprem Haritası: Riskli Bölgeler Nereler?

Türkiye'de depremler belirli bölgelerde daha yoğun yaşanıyor. İşte en kritik alanlar:

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: İstanbul, Sakarya, Düzce

  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş

  • Batı Anadolu Fay Zonu: İzmir, Manisa, Aydın