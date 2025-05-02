2 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi - Deprem mi oldu? Yakınımdaki depremler: En son depremler

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle her gün küçük ya da orta şiddetli sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. 2 Mayıs 2025 tarihinde ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan arka arkaya depremler vatandaşların tedirginliğini artırdı. Sabah saatlerinden itibaren hissedilen hareketlilik "Yine deprem mi oldu?" sorusunu sosyal medyada gündeme taşıdı. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara ulaşmak isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen canlı deprem listelerine yöneliyor. Türkiye'nin sismik haritası her geçen gün dikkatle takip edilirken uzmanlar da olası risklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatıyor.