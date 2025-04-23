19 Mayıs 2025 ne zaman? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarih olan 19 Mayıs her yıl büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak takvimdeki yerini alıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bu anlamlı gün gençliğe armağan edilmiş ilk ve tek milli bayram olarak da ayrı bir öneme sahip.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 10:06