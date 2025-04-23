Kadraj Galeri Kadraj İkon 19 Mayıs 2025 ne zaman? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs 2025 ne zaman? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarih olan 19 Mayıs her yıl büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak takvimdeki yerini alıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bu anlamlı gün gençliğe armağan edilmiş ilk ve tek milli bayram olarak da ayrı bir öneme sahip.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 10:06
19 Mayıs 2025 ne zaman? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

Her yıl Türkiye genelinde coşkulu etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tarihini merak edenler bu özel günün hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Tatil planlarını yapmaya hazırlananlar için işte 2025 yılına dair 19 Mayıs detayları ve bu anlamlı günün tarihsel önemi.

19 Mayıs 2025 ne zaman? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs 2025 Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor?

2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Haftanın ilk gününe rastlayan bu tarih resmi tatil olarak ilan edildiği için kamu kurumları, okullar ve birçok özel kuruluş bu gün hizmet vermeyecek.

Hafta sonuyla birleşen bu özel tarih vatandaşlara üç günlük tatil fırsatı sunarak kısa bir kaçamak için ideal bir zaman dilimi oluşturuyor.

19 Mayıs 2025 ne zaman? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

Tarihi Bir Dönüm Noktası: 19 Mayıs 1919

19 Mayıs yalnızca bir takvim yaprağı değil Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin fitilinin ateşlendiği gün olarak kabul ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak bastığı 1919 yılı milletin esarete karşı ilk büyük adımını simgeliyor.

19 Mayıs 2025 ne zaman? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

Atatürk'ün Gençliğe Emaneti: Bayramın Anlamı ve Önemi

Atatürk, bu önemli günü gençliğe armağan ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini onlara emanet ettiğini ilan etmiştir. "Bütün ümidim gençliktedir" sözü yalnızca bir temenni değil aynı zamanda bir sorumluluk çağrısıdır. Gençlerin sporla, bilimle ve kültürle iç içe bir yaşam sürmeleri ulusun kalkınmasının en temel dayanaklarından biri olarak görülmüştür.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)