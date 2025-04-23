19 Mayıs 2025 ne zaman? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs 2025 Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor?

2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Haftanın ilk gününe rastlayan bu tarih resmi tatil olarak ilan edildiği için kamu kurumları, okullar ve birçok özel kuruluş bu gün hizmet vermeyecek.

Hafta sonuyla birleşen bu özel tarih vatandaşlara üç günlük tatil fırsatı sunarak kısa bir kaçamak için ideal bir zaman dilimi oluşturuyor.