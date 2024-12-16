Kadraj Galeri Kadraj İkon 17 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Çankırı, Artvin, Rize, Çorum, Bolu...

17 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Çankırı, Artvin, Rize, Çorum, Bolu...

Kar yağışının etkili olduğu bugünlerde öğrenciler ve veliler 17 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Karla mücadele edilen illerde okulların tatil edilip edilmediği konusu gündemde. 16 Aralık için Valilikler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kar nedeniyle eğitime ara verilen bölgelerle ilgili açıklamalar yaptı. Peki, 17 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil? İşte merak edilen son gelişmeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:51
17 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Artvin, Rize, Çorum, Bolu...

Türkiye, son günlerde etkili olan soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Kar yağışlarının da etkisiyle birçok şehirde hayatı olumsuz etkileyen bu hava koşulları özellikle eğitim hayatını derinden etkiliyor. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Soğuk hava nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar, okullarda eğitimin aksamaması adına yerel yönetimler tarafından çeşitli tedbirler alınıyor.

17 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Artvin, Rize, Çorum, Bolu...

17 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ 2024?

Henüz konu hakkında resmi açıklamalar gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

17 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Artvin, Rize, Çorum, Bolu...

16 ARALIK PAZARTESİ 4 İLDE EĞİTİME "KAR" ENGELİ

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçeleri ve taşımalı eğitime, Rize'nin Çamlıhemşin, Çorum'un Bayat, Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

17 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Artvin, Rize, Çorum, Bolu...

ARTVİN

Artvin'de valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, don ve buzlanma riski dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilimiz merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü taşımalı öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Şavşat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

17 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Artvin, Rize, Çorum, Bolu...

Rize

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

SON DAKİKA SON DAKİKA