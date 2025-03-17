17-21 Mart 2025 hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte Borsa İstanbul temettü takvimi

Borsa İstanbul'da yatırımcılar için önemli bir göstergelerden biri olan temettü dağıtım takvimi, bu hafta da dikkatle takip ediliyor. Temettü, bir şirketin elde ettiği kardan hissedarlarına dağıttığı pay anlamına gelir. Hissedarlar, bu sayede yatırımlarından ek gelir elde etme imkanı bulur. İşte bu hafta ödenecek temettüler..