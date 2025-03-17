Kadraj Galeri Kadraj İkon 17-21 Mart 2025 hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte Borsa İstanbul temettü takvimi

17-21 Mart 2025 hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte Borsa İstanbul temettü takvimi

Borsa İstanbul'da 2025 yılında temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi açıklanmayı sürdürüyor. İşte bu yıl temettü dağıtma kararlını açıklayan başlıca şirketler.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 08:48
17-21 Mart 2025 hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte Borsa İstanbul temettü takvimi

Borsa İstanbul'da yatırımcılar için önemli bir göstergelerden biri olan temettü dağıtım takvimi, bu hafta da dikkatle takip ediliyor. Temettü, bir şirketin elde ettiği kardan hissedarlarına dağıttığı pay anlamına gelir. Hissedarlar, bu sayede yatırımlarından ek gelir elde etme imkanı bulur. İşte bu hafta ödenecek temettüler..

17-21 Mart 2025 hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte Borsa İstanbul temettü takvimi

17-21 MART HAFTASINDA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKET

Bu hafta itibariyle Borsa İstanbul'da temettü dağıtması kesinleşmiş olan tek şirket bulunuyor: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO).

17-21 Mart 2025 hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte Borsa İstanbul temettü takvimi

MSGYO, 2024 yılında aldığı karar doğrultusunda, toplamda pay başına net 0,7439883 TL temettü dağıtma karanı almıştı. Bu dağıtım 3 taksit halinde gerçekleştirilecek olup, son taksit ödemesi bu hafta yatırımcılarla buluşacak.

  • Son taksit miktarı: Pay başına net 0,2479961 TL

  • Nakit kar payı hak kullanım tarihi: 18 Mart 2025, Salı

  • Ödeme tarihi: 20 Mart 2025, Perşembe

Yatırımcıların, temettü hak edebilmek için 18 Mart 2025 tarihinden önce ilgili hisselere sahip olmaları gerekmektedir. Temettü ödemeleri, hak sahiplerinin hesaplarına belirlenen tarih itibariyle aktarılacaktır.

17-21 Mart 2025 hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte Borsa İstanbul temettü takvimi

📆 2025'TE TEMETTÜ VERECEK HİSSELER 💰

🔹 Suwen Tekstil (SUWEN) – Hisse başına 0,26 TL 🏭 (Tarih belirlenmedi.)
🔹 Yeni Gimat GYO (YGGYO)15 Nisan 2025 🗓️ Hisse başına 7 TL 🏢 (Ödeme: 17 Nisan)
🔹 İşbir Holding (ISBIR) – Hisse başına 0,85 TL 🏗️ (Tarih belirlenmedi.)
🔹 Galata Wind (GWIND)31 Aralık 2025 🎐 Hisse başına 0,26 TL
🔹 Escar Filo Kiralama (ESCAR)Toplam 0,30 TL, 3 taksit 🚗

  • İlk taksit: 22 Nisan (Ödeme: 25 Nisan)
  • İkinci taksit: 22 Temmuz (Ödeme: 24 Temmuz)
  • Üçüncü taksit: 22 Eylül (Ödeme: 24 Eylül)
17-21 Mart 2025 hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte Borsa İstanbul temettü takvimi

🔹 İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN) – Hisse başına 0,07 TL 🧵 (Tarih belirlenmedi.)
🔹 Katılımevim Finansman (KTLEV)18 Nisan 2025 💳 Hisse başına 0,93 TL (Ödeme: 21 Nisan)
🔹 Akiş GYO (AKSGY)5 Mayıs 2025 🏢 Hisse başına 0,12 TL (Ödeme: 7 Mayıs)
🔹 Emlak Konut GYO (EKGYO)16 Haziran 2025 🏗️ Hisse başına 0,40 TL (Ödeme: 18 Haziran)
🔹 Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN)3 Nisan 2025 🍏 Hisse başına 0,52 TL (Ödeme: 7 Nisan)