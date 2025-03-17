17-21 Mart 2025 hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte Borsa İstanbul temettü takvimi

Borsa İstanbul'da yatırımcılar için önemli bir göstergelerden biri olan temettü dağıtım takvimi, bu hafta da dikkatle takip ediliyor. Temettü, bir şirketin elde ettiği kardan hissedarlarına dağıttığı pay anlamına gelir. Hissedarlar, bu sayede yatırımlarından ek gelir elde etme imkanı bulur. İşte bu hafta ödenecek temettüler.. 17-21 MART HAFTASINDA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKET Bu hafta itibariyle Borsa İstanbul'da temettü dağıtması kesinleşmiş olan tek şirket bulunuyor: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO). MSGYO, 2024 yılında aldığı karar doğrultusunda, toplamda pay başına net 0,7439883 TL temettü dağıtma karanı almıştı. Bu dağıtım 3 taksit halinde gerçekleştirilecek olup, son taksit ödemesi bu hafta yatırımcılarla buluşacak. Son taksit miktarı: Pay başına net 0,2479961 TL Nakit kar payı hak kullanım tarihi: 18 Mart 2025, Salı Ödeme tarihi: 20 Mart 2025, Perşembe Yatırımcıların, temettü hak edebilmek için 18 Mart 2025 tarihinden önce ilgili hisselere sahip olmaları gerekmektedir. Temettü ödemeleri, hak sahiplerinin hesaplarına belirlenen tarih itibariyle aktarılacaktır. 📆 2025'TE TEMETTÜ VERECEK HİSSELER 💰 🔹 Suwen Tekstil (SUWEN) – Hisse başına 0,26 TL 🏭 (Tarih belirlenmedi.) 🔹 İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN) – Hisse başına 0,07 TL 🧵 (Tarih belirlenmedi.) 🔹 Bursa Çimento (BUCIM) – 18 Haziran 2025 🏗️ Hisse başına 0,05 TL (Ödeme: 20 Haziran) 🔹 Enka İnşaat (ENKAI) – 16 Nisan 2025 🏗️ Hisse başına 1,70 TL (Ödeme: 18 Nisan) 🔹 Garanti BBVA (GARAN) – 28 Mart 2025 🏦 Hisse başına 3,73 TL (Ödeme: 3 Nisan) 🔹 Akbank (AKBNK) – 26 Mart 2025 🏦 Hisse başına 1,03 TL (Ödeme: 28 Mart)