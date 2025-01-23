16.4 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Ocak’ta hesaplara geçecek

2025 yılına girerken milyonlarca emekli için en büyük beklentilerden biri, maaşlarına yapılacak olan zam oranıydı. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yapılacak zam oranını öğrendiler. Peki emekli maaşları ve fark ödemeleri ne zaman yatacak? Hangi takvime göre ödeme yapılacak?