Kadraj Galeri Kadraj İkon 16.4 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Ocak'ta hesaplara geçecek

16.4 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Ocak'ta hesaplara geçecek

2025 yılı için emekli maaşlarına yapılan zamlar milyonlarca emekliyi sevindirecek. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı. Bu düzenlemenin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, emekli maaşlarına yapılan artışın ödeme tarihi merak konusu oldu. İşte 2025 yılı Ocak ayına ait emekli maaşı ödeme takvimi ve en düşük emekli maaşı farkı hakkında tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:45
16.4 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Ocak’ta hesaplara geçecek

2025 yılına girerken milyonlarca emekli için en büyük beklentilerden biri, maaşlarına yapılacak olan zam oranıydı. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yapılacak zam oranını öğrendiler. Peki emekli maaşları ve fark ödemeleri ne zaman yatacak? Hangi takvime göre ödeme yapılacak?

16.4 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Ocak’ta hesaplara geçecek

2025 Ocak Ayı Emekli Maaşı Ödeme Takvimi

Emekli maaşlarının ödeme tarihleri, tahsis numarasına göre belirleniyor.

16.4 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Ocak’ta hesaplara geçecek

Ocak ayında yapılan maaş artışlarıyla ilgili ödeme tarihleri ise şu şekilde:

SSK Emeklileri İçin Ödeme Takvimi:

17 Ocak: Tahsis numarası sonu 9 olanlar
18 Ocak: Tahsis numarası sonu 7 olanlar
19 Ocak: Tahsis numarası sonu 5 olanlar
20 Ocak: Tahsis numarası sonu 3 olanlar
21 Ocak: Tahsis numarası sonu 1 olanlar
22 Ocak: Tahsis numarası sonu 8 olanlar
23 Ocak: Tahsis numarası sonu 6 olanlar
24 OCAK: TAHSİS NUMARASI SONU 4 OLANLAR
25 OCAK: TAHSİS NUMARASI SONU 2 OLANLAR
26 OCAK: TAHSİS NUMARASI SONU 0 OLANLAR

16.4 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Ocak’ta hesaplara geçecek

Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Takvimi:

25-26 Ocak: Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7, 9 olanlar
27 Ocak: Tahsis numarasının son iki hanesi 4, 6, 8 olanlar
28 Ocak: Tahsis numarasının son iki hanesi 0, 2 olanlar

16.4 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Ocak’ta hesaplara geçecek

Emeklilere Fark Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?
Düzenleme ile maaş artışı yüzde 15.75 oranında gerçekleştirildi ve en düşük maaş 14.469 TL'ye çıkarıldı. Emekli maaşı farklarının Şubat başında hesaplara yatırılması bekleniyor.