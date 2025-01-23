16.4 milyon emekli için duyuru yapıldı! 24-25-26-27-28 Ocak'ta hesaplara geçecek
2025 yılı için emekli maaşlarına yapılan zamlar milyonlarca emekliyi sevindirecek. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı. Bu düzenlemenin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, emekli maaşlarına yapılan artışın ödeme tarihi merak konusu oldu. İşte 2025 yılı Ocak ayına ait emekli maaşı ödeme takvimi ve en düşük emekli maaşı farkı hakkında tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:45