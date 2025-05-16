16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü önemi! Çölyak nedir, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak hastalığı, ince bağırsakta bulunan ve besinlerin emilimini sağlayan villus adı verilen yapıları tahrip eden bir bağışıklık sistemi rahatsızlığıdır. Bu durum, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glüten proteininin tetiklediği reaksiyon sonucu ortaya çıkar. Hastalık, genetik kökenlidir ve her yaşta görülebilir. Türkiye'de görülme sıklığı %0,1 ila %0,3 arasında değişmekte olup, belirtileri farklı şekillerde kendini gösterebilir veya bazen hiç belirti vermeyebilir. Bu yüzden tanı oranı düşük kalmaktadır.