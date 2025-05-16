Kadraj Galeri Kadraj İkon 16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü önemi! Çölyak nedir, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri…

16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü önemi! Çölyak nedir, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri…

16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için her yıl kutlanıyor. Çölyak, gluten içeren besinlere karşı bağışıklık sisteminin verdiği tepkidir ve erken teşhis edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hastalığın belirtileri arasında sindirim problemleri, kilo kaybı ve yorgunluk bulunur. İşte çölyak hastalığına dair bilgiler…

Giriş Tarihi: 16.05.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 13:18
16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü önemi! Çölyak nedir, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Çölyak hastalığı, gluten proteinine karşı bağışıklık sisteminin tepki vermesiyle ortaya çıkan kronik bir bağırsak rahatsızlığıdır. Belirtileri arasında karın ağrısı, şişkinlik, ishal, kilo kaybı ve yorgunluk yer alır. Peki çölyak hastalığının tedavisi var mı? İşte bilinmesi gerekenler…

16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü önemi! Çölyak nedir, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri…

16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü

16 Mayıs, her yıl "Uluslararası Çölyak Günü" olarak kutlanıyor. Bu anlamlı günde düzenlenen etkinliklerle çölyak hastalığına dikkat çekmek ve toplumda bilinç artırmak hedefliyor.

16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü önemi! Çölyak nedir, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Çölyak hastalığı nedir?
Çölyak hastalığı, ince bağırsakta bulunan ve besinlerin emilimini sağlayan villus adı verilen yapıları tahrip eden bir bağışıklık sistemi rahatsızlığıdır. Bu durum, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glüten proteininin tetiklediği reaksiyon sonucu ortaya çıkar. Hastalık, genetik kökenlidir ve her yaşta görülebilir. Türkiye'de görülme sıklığı %0,1 ila %0,3 arasında değişmekte olup, belirtileri farklı şekillerde kendini gösterebilir veya bazen hiç belirti vermeyebilir. Bu yüzden tanı oranı düşük kalmaktadır.

16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü önemi! Çölyak nedir, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
Çocuklarda genellikle karın ağrısı, şişkinlik, ishal, iştahsızlık, kilo alamama ve gelişme geriliği gibi belirtiler ön plandadır. Yetişkinlerde ise karın şişliği, kilo kaybı, kas zayıflığı, kansızlık, ishal, karaciğer sorunları, ağız yaraları, eklem ağrıları ve cilt döküntüleri gibi daha geniş yelpazede semptomlar görülebilir. Özellikle nedeni açıklanamayan veya uzun süren sağlık problemlerinde çölyak hastalığı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü önemi! Çölyak nedir, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Tedavi yöntemi
Çölyak hastalığının bilinen tek etkili tedavisi, hayat boyu sürecek glütensiz diyettir. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf içeren besinlerden tamamen uzak durulmalı, market ürünlerinin içeriklerine dikkat edilmelidir. Glütensiz diyet, hastalığın belirtilerini hafifletir, yaşam kalitesini artırır ve komplikasyonların önüne geçer. Uygun beslenme ile hastaların büyük çoğunluğunda belirtiler kaybolur ve test sonuçları normale döner.

Glütensiz güvenli besinler

🔹Tüm sebze, meyve ve bakliyatlar

🔹Katı ve sıvı yağlar

🔹Yumurta, bal, reçel, toz şeker, zeytin

🔹Katkısız et ürünleri (kırmızı et, tavuk, balık)

🔹Un kullanılmamış konserve gıdalar

🔹Mısır, pirinç, patates ve bunların unları

🔹Kestane unu, nohut unu, soya unu gibi alternatif unlar

🔹Evde hazırlanmış güvenilir baharatlar