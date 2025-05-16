16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü önemi! Çölyak nedir, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Tedavi yöntemi
Çölyak hastalığının bilinen tek etkili tedavisi, hayat boyu sürecek glütensiz diyettir. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf içeren besinlerden tamamen uzak durulmalı, market ürünlerinin içeriklerine dikkat edilmelidir. Glütensiz diyet, hastalığın belirtilerini hafifletir, yaşam kalitesini artırır ve komplikasyonların önüne geçer. Uygun beslenme ile hastaların büyük çoğunluğunda belirtiler kaybolur ve test sonuçları normale döner.
Glütensiz güvenli besinler
🔹Tüm sebze, meyve ve bakliyatlar
🔹Katı ve sıvı yağlar
🔹Yumurta, bal, reçel, toz şeker, zeytin
🔹Katkısız et ürünleri (kırmızı et, tavuk, balık)
🔹Un kullanılmamış konserve gıdalar
🔹Mısır, pirinç, patates ve bunların unları
🔹Kestane unu, nohut unu, soya unu gibi alternatif unlar
🔹Evde hazırlanmış güvenilir baharatlar