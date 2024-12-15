16 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Van...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 16 Aralık'ta Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava dalgasının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı verildi ve kar yağışı ile buzlanma ihtimali yüksek.