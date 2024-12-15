16 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Van...
16 Aralık 2024 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı son dakika meteorolojik raporları ve hava durumu tahminlerinin ardından gündeme geldi. Türkiye'nin çeşitli illerinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken kar yağışı ve buzlanma konusunda peş peşe uyarılar yapılmaya başlandı. Özellikle kar yağışının yoğun olacağı bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski göz önünde bulundurularak tatil kararları bekleniyor.
Giriş Tarihi: 15.12.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:49