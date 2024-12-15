Kadraj Galeri Kadraj İkon 16 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Van...

16 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Van...

16 Aralık 2024 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı son dakika meteorolojik raporları ve hava durumu tahminlerinin ardından gündeme geldi. Türkiye'nin çeşitli illerinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken kar yağışı ve buzlanma konusunda peş peşe uyarılar yapılmaya başlandı. Özellikle kar yağışının yoğun olacağı bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski göz önünde bulundurularak tatil kararları bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.12.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:49
16 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Van...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 16 Aralık'ta Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava dalgasının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı verildi ve kar yağışı ile buzlanma ihtimali yüksek.

16 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Van...

Kar ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve özellikle sabah saatlerinde yolların kayganlaşacağı belirtiliyor.

16 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Van...

Kar Yağışı ve Buzlanma: Okul Tatili Olabilir Mi?

16 Aralık Pazartesi günü Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir gibi illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu durum okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda önemli bir etken.

16 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Van...

Özellikle sabah saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma ve yolların kayganlaşması, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için okulların tatil edilmesi gerektiğini gündeme getirebilir.

16 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Van...

Valilikler tarafından yapılan açıklamalarla hava koşullarına bağlı olarak son dakika kararları alınması olasılığı bulunuyor.

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