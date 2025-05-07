Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı içinde gerçekleştireceği 25 bin öğretmen atamasının ilk aşaması olan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini tamamladı. Peki MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak? İşte deteylar