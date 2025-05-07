Kadraj Galeri Kadraj İkon 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı meb.gov.tr 2025 | MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı meb.gov.tr 2025 | MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreçte kritik tarih geldi çattı. Yüz binlerce öğretmen adayı başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. MEB'in yayımladığı resmi takvime göre atama sonuçları bugün açıklanacak. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 06:20
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı meb.gov.tr 2025 | MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı içinde gerçekleştireceği 25 bin öğretmen atamasının ilk aşaması olan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini tamamladı. Peki MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak? İşte deteylar

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı meb.gov.tr 2025 | MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Başvurular 5 Mayıs'ta Sona Erdi

MEB tarafından yayımlanan atama takvimi doğrultusunda, 15 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonu için ön başvurular 21 Nisan 2025 tarihinde alınmaya başlandı. Başvurular 5 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu sürecin ardından adaylar, heyecanla "Sözlü sınava kimler katılabilecek?" ve "Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı meb.gov.tr 2025 | MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Sonuçlar 7 Mayıs'ta Açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların öğle saatlerinden itibaren ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak ulaşabilecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı meb.gov.tr 2025 | MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

KPSS Puanı Belirleyici Oldu

Atamaya başvuran adaylar, alanlarına göre farklı KPSS puan türlerinden en az 50 puan almış olma şartını taşıdı. KPSSP121, KPSSP120 ve KPSSP10 puan türlerine göre yapılan sıralamada, adayların puan üstünlüğü esas alındı. Öğretmen atamaları, sistem tarafından otomatik olarak sıralanarak sözlü sınav sürecine alınacak adaylar belirlendi.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı meb.gov.tr 2025 | MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Sözlü Sınav Merkezleri Bakanlık Tarafından Belirlenecek

Adayların sözlü sınava gireceği merkezler, atama alanlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Sözlü sınav için ayrı bir tercih süreci yürütülmeyecek. Adaylar, sınava girecekleri merkez ve tarih bilgilerine MEB'in resmî internet sitesi üzerinden erişebilecek.