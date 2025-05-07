15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı meb.gov.tr 2025 | MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreçte kritik tarih geldi çattı. Yüz binlerce öğretmen adayı başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. MEB'in yayımladığı resmi takvime göre atama sonuçları bugün açıklanacak. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 07.05.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 06:20