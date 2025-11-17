Kadraj Galeri Kadraj İkon 15 bin öğretmen atama tercihleri başladı! e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği atama takviminde kritik aşamaya gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih başvuruları bugün itibarıyla erişime açıldı. Adaylar tercihlerini yalnızca elektronik ortam üzerinden, e-Devlet şifreleriyle 21 Kasım'a kadar iletebilecek. Peki öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak? İşte merak edilenler.

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atamalarına ilişkin kılavuzu yayımlayarak sürecin tüm ayrıntılarını netleştirdi. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte gözler 15 bin öğretmenin atanacağı tercih sürecine çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sürecinin başladığını duyurdu

Tekin açıklamasında,
"📌 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.
👉🏻 https://ilkatama.meb.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

Sözlü Sınavların Ardından Gözler Tercihlerde

Branşlara göre kontenjan dağılımları 18 Nisan'da duyurulmuş, ardından 23 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında sözlü sınavlar tamamlanmıştı.

KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'sinin esas alındığı başarı sıralaması 29 Ağustos'ta ilan edildi. Böylece öğretmen adayları için tercih aşamasına geçilmiş oldu.