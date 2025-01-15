140Journos'un "paneli" patladı: e-Nabız yalanıyla yasa dışı bahis reklamı!

ABD destekli fonlarla Türkiye'ye yönelik içerik ürettiği bilinen 140Journos, son videosunda "e-Nabız hacklendi" diyerek operasyona girişti. Ancak Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı. Videodaki asıl skandal ise yasa dışı bahis reklamı oldu. Hackerlardan birinin üzerinde yasa dışı bahis şirketine ait bir tişört yer alırken, bu durum kumara teşvik niteliği taşıyan bir yayın olarak değerlendirildi. Türkiye'ye yönelik algı operasyonu yapılan aynı zamanda kumara teşvik niteliği taşıyan bu yayına karşı harekete geçilip geçilmeyeceği merak konusu oldu.