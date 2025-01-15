Kadraj Galeri Kadraj İkon 140Journos'un "paneli" patladı: e-Nabız yalanıyla yasa dışı bahis reklamı!

140Journos'un "paneli" patladı: e-Nabız yalanıyla yasa dışı bahis reklamı!

ABD destekli fonlarla Türkiye'ye yönelik içerik ürettiği bilinen 140Journos, son videosunda "e-Nabız hacklendi" diyerek operasyona girişti. Ancak Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı. Videodaki asıl skandal ise yasa dışı bahis reklamı oldu. Hackerlardan birinin üzerinde yasa dışı bahis şirketine ait bir tişört yer alırken, bu durum kumara teşvik niteliği taşıyan bir yayın olarak değerlendirildi. Türkiye'ye yönelik algı operasyonu yapılan aynı zamanda kumara teşvik niteliği taşıyan bu yayına karşı harekete geçilip geçilmeyeceği merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 13:59
140Journos’un paneli patladı: e-Nabız yalanıyla yasa dışı bahis reklamı!

ABD merkezli vakıflardan aldığı fonlarla Türkiye'ye yönelik operasyonlarla gündeme gelen 140Journos, bu kez e-Nabız sistemini hedef alan "Panel" isimli belgeselle gündeme geldi. Belgeselde yasa dışı bahis reklamı yapıldığı ortaya çıktı.

140Journos’un paneli patladı! Sağlık Bakanlığı’ndan e-Nabız açıklaması: İddialar asılsız

Söz konusu belgeselde 15 yaşındaki iki çocuğun e-Nabız sistemini hackleyerek kişisel verilere eriştiğini ileri sürüldü.

140Journos’un paneli patladı! Sağlık Bakanlığı’ndan e-Nabız açıklaması: İddialar asılsız

İddiaya göre, "Adanalı" mahlaslı 15 yaşındaki hacker e-Nabız sistemi üzerinden bulduğu bir açıkla TC kimlik numaraları üzerinden vatandaşların tüm verilerine erişti.

140Journos’un paneli patladı! Sağlık Bakanlığı’ndan e-Nabız açıklaması: İddialar asılsız

Kamuoyunda endişe yaratmayı hedefleyen bu iddia Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı.

140Journos’un paneli patladı! Sağlık Bakanlığı’ndan e-Nabız açıklaması: İddialar asılsız

BAKANLIK 140JOURNOS'U PATLATTI

Sağlık Bakanlığı iddiası yalanlayarak, "e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi'nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır." açıklamasını yaptı.