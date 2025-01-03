Kadraj Galeri Kadraj İkon 14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2025 Memur, Emekli Sandığı maaş farkı ne kadar oldu?

14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2025 Memur, Emekli Sandığı maaş farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak enflasyon oranı memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş artış oranını netleştirecek. Bu veriler kamu görevlilerinin maaşlarına yansıyacak 14-15 günlük farkların hesaplanmasında kritik bir rol oynayacak. Özellikle öğretmenler, polisler ve hemşireler gibi kamu çalışanları maaş farklarının ne zaman ödeneceğini büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Giriş Tarihi: 03.01.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 07:42
14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2025 Memur, Emekli Sandığı maaş farkı ne kadar oldu?

2025'in ilk yarısı için belirlenen yüzde 6 oranındaki toplu sözleşme zammına ek olarak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkı memurların maaşlarını artıracak.

14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2025 Memur, Emekli Sandığı maaş farkı ne kadar oldu?

Memurların 15 Günlük Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek?

Memurların Ocak ayında alacağı 14-15 günlük maaş farkı henüz ödenmedi. Ödemelerin yapılacağı tarihler ilerleyen günlerde resmi açıklamalarla duyurulacak. Bu farkın ödenmesi kamu çalışanlarının maaş düzenlemelerinde önemli bir gündem maddesi oluşturuyor.

14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2025 Memur, Emekli Sandığı maaş farkı ne kadar oldu?

2025 Maaş Zammı: Yüzde 11.3 Bekleniyor

Hükümetle yapılan toplu sözleşme pazarlığı kapsamında, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5 oranında zam belirlendi.

14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2025 Memur, Emekli Sandığı maaş farkı ne kadar oldu?

Enflasyon farkının etkisiyle bu oranların daha da yükselmesi bekleniyor.

14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2025 Memur, Emekli Sandığı maaş farkı ne kadar oldu?

Enflasyon Farkı Nedir ve Maaşlara Nasıl Yansır?

Enflasyon farkı kamu çalışanlarının maaş artışlarının enflasyon karşısında erimemesi için yapılan düzenlemedir.