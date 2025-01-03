14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2025 Memur, Emekli Sandığı maaş farkı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak enflasyon oranı memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş artış oranını netleştirecek. Bu veriler kamu görevlilerinin maaşlarına yansıyacak 14-15 günlük farkların hesaplanmasında kritik bir rol oynayacak. Özellikle öğretmenler, polisler ve hemşireler gibi kamu çalışanları maaş farklarının ne zaman ödeneceğini büyük bir ilgiyle takip ediyor.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 07:42