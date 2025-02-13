13 Şubat Perşembe Berat Kandili mi? 2025 Diyanet dini günler takvimi

Müslümanlar için büyük anlam taşıyan Berat Kandili, Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen en önemli gecelerden biridir. Günahların affı, manevi arınma ve duaların kabulü için büyük bir fırsat sunan bu mübarek gece 2025 yılında ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. İşte Berat Kandili tarihi ve önemi hakkında detaylar.