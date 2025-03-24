120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu!

120.000 TL'nin 32 günlük getirisini banka bazında hesapladık. İşte en yüksek kazancı sunan 10 banka ve detaylar.
Aşağıdaki tablo, 120.000 TL mevduatın 32 gün sonunda ne kadar kazandırdığını net şekilde gösteriyor. Hesaplamalar, stopaj kesintisi dahil edilmeden hazırlandı.
|Banka ve Ürün Adı
|Faiz Oranı
|Vade Sonu Tutar
|Net Kazanç
|ON ON Plus
|%48,5
|124.337 TL
|+4.337 TL
|TEB Marifetli Hesap
|%46
|124.114 TL
|+4.114 TL
|Akbank Vadeli Mevduat
|%46
|124.114 TL
|+4.114 TL
|Enpara.com Vadeli
|%35,5
|123.175 TL
|+3.175 TL
|İş Bankası Vadeli TL
|%39,5
|123.532 TL
|+3.532 TL