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120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu!

120.000 TL'nin 32 günlük getirisini banka bazında hesapladık. İşte en yüksek kazancı sunan 10 banka ve detaylar.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:37
120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu!

📊 En Yüksek Faiz Veren Bankalar (Güncel Oranlar)

Aşağıdaki tablo, 120.000 TL mevduatın 32 gün sonunda ne kadar kazandırdığını net şekilde gösteriyor. Hesaplamalar, stopaj kesintisi dahil edilmeden hazırlandı.

Banka ve Ürün Adı Faiz Oranı Vade Sonu Tutar Net Kazanç
ON ON Plus %48,5 124.337 TL +4.337 TL
TEB Marifetli Hesap %46 124.114 TL +4.114 TL

120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu!
Odeabank Oksijen Hesap %47 124.203 TL +4.203 TL
Fibabanka Kiraz Hesap %47 124.203 TL +4.203 TL

120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu!
Akbank Vadeli Mevduat %46 124.114 TL +4.114 TL
Enpara.com Vadeli %35,5 123.175 TL +3.175 TL
İş Bankası Vadeli TL %39,5 123.532 TL +3.532 TL
120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu!

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Stopaj Kesintisi: Kazancınızdan %15 stopaj kesileceğini unutmayın.

120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu!

Erken Çekim: Vade tamamlanmadan parayı çekerseniz, faiz geliriniz düşebilir.