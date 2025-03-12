12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü mesajları 2025 | Bağımsızlık ruhunu canlandırmak için anlam dolu sözler ve şiirler!

12 Mart, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüdür. Bu yıl, 12 Mart'ın 104. yılı kutlanırken, Türkiye genelinde okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini simgeleyen İstiklal Marşı 104 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alındı ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi.