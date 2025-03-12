12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü mesajları 2025 | Bağımsızlık ruhunu canlandırmak için anlam dolu sözler ve şiirler!
Bugün Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutluyoruz. 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen bu marş sadece bir milli marş olmanın ötesine geçerek Türk milletinin zorluklar karşısındaki direncini bağımsızlık arzusunu ve inancını simgeleyen bir başyapıt haline geldi.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:51