Kadraj Galeri Kadraj İkon 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü mesajları 2025 | Bağımsızlık ruhunu canlandırmak için anlam dolu sözler ve şiirler!

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü mesajları 2025 | Bağımsızlık ruhunu canlandırmak için anlam dolu sözler ve şiirler!

Bugün Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutluyoruz. 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen bu marş sadece bir milli marş olmanın ötesine geçerek Türk milletinin zorluklar karşısındaki direncini bağımsızlık arzusunu ve inancını simgeleyen bir başyapıt haline geldi.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:51 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:51
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü mesajları 2025 | Bağımsızlık ruhunu canlandırmak için anlam dolu sözler ve şiirler!

12 Mart, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüdür. Bu yıl, 12 Mart'ın 104. yılı kutlanırken, Türkiye genelinde okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini simgeleyen İstiklal Marşı 104 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alındı ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü mesajları 2025 | Bağımsızlık ruhunu canlandırmak için anlam dolu sözler ve şiirler!

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü mesajları!

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılını coşku ve gurur içinde kutluyor, başta Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene!

Bugün, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yıl dönümünü kutluyoruz. İstiklal Marşı'mızın gücü her zaman bizlerle!

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü mesajları 2025 | Bağımsızlık ruhunu canlandırmak için anlam dolu sözler ve şiirler!

12 Mart, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yılı kutlu olsun!

12 Mart, milletimizin bağımsızlık tutkusunun yansımasıdır. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yılı kutlu olsun, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

104 yıl önce kabul edilen İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık kararlılığını simgeliyor. Bugün bu destanı onurla kutluyoruz.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü mesajları 2025 | Bağımsızlık ruhunu canlandırmak için anlam dolu sözler ve şiirler!

İstiklal Marşı'mız, milletimizin kahramanlık destanıdır. 12 Mart'ın 104. yılında, başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

12 Mart, Türk milletinin özgürlük mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'mızın kabul edildiği gündür. 101. yıldönümünde kutlu olsun!

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü mesajları 2025 | Bağımsızlık ruhunu canlandırmak için anlam dolu sözler ve şiirler!

İstikbal mücadelesini, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da İstiklal Marşımız eşliğinde yürütecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 104. Yıldönümünü kutluyorum.

Şanlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına anlam katan İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yıl dönümünü kutlar, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u sevgi, saygı ve rahmetle anarız.

Zorluklarla kurulan bu Vatanı korumak boynumuzun borcudur. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünü saygı, sevgi ve sadakat ile kutlarım.