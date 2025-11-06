11. YARGI PAKETİ MECLİS’E GİRDİ Mİ? Genel af ve infaz geldi mi, Adalet Bakanlığı’ndan yanıt!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı son açıklamalarda, Adalet Bakanlığı ile paket üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Güler, paketin nihai halinin verilerek "önümüzdeki haftalarda" Meclis Başkanlığı'na sunulacağını ifade etti. Bu da paketin Kasım 2025'in ikinci yarısında Meclis gündemine gelme ihtimalini güçlendiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, paketin taslak metninin milletvekillerine gönderildiğini ve son rötuşların yapıldığını belirterek, yasal sürecin hızlanacağına işaret etmişti.