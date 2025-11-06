11. YARGI PAKETİ MECLİS'E GİRDİ Mİ? Genel af ve infaz geldi mi, Adalet Bakanlığı'ndan yanıt!
11. Yargı Paketi ile ilgili nefes kesen bekleyiş son buluyor. 6 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulup sunulmadığı gündemin zirvesine yerleşti. İçeriğindeki infaz düzenlemesi, tutukluluk süreleri ve özellikle kamuoyunda konuşulan 'genel af' iddialarına dair Adalet Bakanlığı'ndan gelen son bilgiler, paketin kapsamını ortaya koyuyor. İşte 11. Yargı Paketi'nin içeriğine dair beklentiler ve Meclis takvimi...
Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:28