11. YARGI PAKETİ MECLİS’E GİRDİ Mİ? Genel af ve infaz geldi mi, Adalet Bakanlığı’ndan yanıt!

11. Yargı Paketi ile ilgili nefes kesen bekleyiş son buluyor. 6 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulup sunulmadığı gündemin zirvesine yerleşti. İçeriğindeki infaz düzenlemesi, tutukluluk süreleri ve özellikle kamuoyunda konuşulan 'genel af' iddialarına dair Adalet Bakanlığı'ndan gelen son bilgiler, paketin kapsamını ortaya koyuyor. İşte 11. Yargı Paketi'nin içeriğine dair beklentiler ve Meclis takvimi...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:28
Türkiye'nin adalet sistemi tarihinde önemli reformları içermesi beklenen 11. Yargı Paketi için kritik aşamaya gelindi. Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir titizlikle hazırlanan ve yargıda süreleri kısaltmayı, cezasızlık algısını azaltmayı hedefleyen kapsamlı düzenleme taslağının, bugün 6 Kasım 2025 itibarıyla Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Paketin içeriğine dair en büyük merak konusu ise, kamuoyunda sıkça gündeme gelen yeni bir infaz düzenlemesi veya genel af niteliğinde bir maddenin bulunup bulunmadığı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, paketin odağında tutukluluk sürelerinin sınırlandırılması, yargılamanın hızlandırılması ve bazı suç tiplerine yönelik yeni infaz rejimlerinin getirilmesi yer alıyor. İşte 11. Yargı Paketi'nin içeriği, Meclis'e sunulma tarihi ve hangi suçlarda ne tür değişikliklerin beklendiğine dair tüm güncel detaylar...

11. Yargı Paketi Meclis'e Sunuldu Mu? (6 Kasım 2025 Son Durum)

Adalet Bakanlığı'nın titizlikle üzerinde çalıştığı ve Meclis gündemini belirlemesi beklenen 11. Yargı Paketi'nin, 6 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmadığı biliniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı son açıklamalarda, Adalet Bakanlığı ile paket üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Güler, paketin nihai halinin verilerek "önümüzdeki haftalarda" Meclis Başkanlığı'na sunulacağını ifade etti. Bu da paketin Kasım 2025'in ikinci yarısında Meclis gündemine gelme ihtimalini güçlendiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, paketin taslak metninin milletvekillerine gönderildiğini ve son rötuşların yapıldığını belirterek, yasal sürecin hızlanacağına işaret etmişti.

Paketin Yasalaşma Süreci ve Takvimi Ne?

11. Yargı Paketi'nin yasalaşma süreci, Meclis'e sunulmasının ardından şu aşamalardan geçecek:

Teklifin öncelikle TBMM Adalet Komisyonu'nda detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Bu aşamada değişiklik ve eklemeler yapılabilir. TBMM Genel Kurulu: Komisyondan geçen teklif, Genel Kurul'a sunularak milletvekillerinin oylamasına tabi tutulacak. Genel Kurul'da kabul edilen metin, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AK Parti'nin Meclis'e sunum takvimini önümüzdeki haftalar olarak işaret etmesi, teklifin Komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin yoğun geçeceğini ve 2025 yılı bitmeden yasalaşma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.