11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği! Yeni yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis’e geldi mi? 11. Yargı Paketi son durum ne?

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan yargı reformlarına bir yenisi daha ekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla birlikte "11. Yargı Paketi" kamuoyunun dikkatini çekti. Bakan Tunç hazırlık sürecinde teknik desteğin Bakanlık tarafından verildiğini ancak nihai kararın Meclis'e ait olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 14:01
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir kamuoyunda merak edilen "af" sorusuna noktayı koydu. Bakan Tunç, "İnfazla ilgili af veya benzeri bir düzenleme gündemimizde yok" diyerek beklentileri net bir şekilde yanıtladı. Yeni paketin odağında ise, toplum huzurunu bozan suçlara karşı caydırıcı cezalar yer alıyor.

Bunun yerine 11. Yargı Paketi'nin, toplumsal huzur ve güvenliği bozacak suçların yaptırımlarını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Meskun mahalde havaya silah atılmasına dair cezanın 1 yıldan 5 yıla çıkarılacağı taslağın Meclis'e sunulduğunu, kurusıkının da kapsama dahil olduğunu söyledi.

Ayrıca düğün, nişan gibi kutlamalarda yapılan silah atmalarında cezanın artırılmasının planlandığını aktardı.

Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme gibi eylemlere de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemelerin TBMM'de olduğunu ifade eden Tunç, bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis gibi konuların da paketin kapsamına alındığını belirtti.

11. YARGI PAKETİ'NİN İÇERİĞİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin özellikle bilişim suçlarına odaklandığını açıkladı. Tunç, "Bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis ve kumar, gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden önemli konular. Yargının bu suçlarla etkin mücadele etmesi için gerekli düzenlemeleri hazırladık" dedi.

Taslağın milletvekillerinin değerlendirmesine sunulduğunu ve Meclis açıldığında, özellikle bilişim suçlarına dair düzenlemelerin gündeme geleceğini söyledi.

PAKETTEKİ ÖNE ÇIKAN MADDELER

Kutlama ve toplumsal huzuru bozan eylemler: Düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinliklerde havaya ateş açanlara yönelik cezaların artırılması planlanıyor. Kurusıkı dahil olmak üzere, ölüm veya yaralama olmadan da eylemin suç sayılması hedefleniyor.