11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği! Yeni yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis’e geldi mi? 11. Yargı Paketi son durum ne?

Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme gibi eylemlere de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemelerin TBMM'de olduğunu ifade eden Tunç, bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis gibi konuların da paketin kapsamına alındığını belirtti.

11. YARGI PAKETİ'NİN İÇERİĞİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin özellikle bilişim suçlarına odaklandığını açıkladı. Tunç, "Bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis ve kumar, gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden önemli konular. Yargının bu suçlarla etkin mücadele etmesi için gerekli düzenlemeleri hazırladık" dedi.

Taslağın milletvekillerinin değerlendirmesine sunulduğunu ve Meclis açıldığında, özellikle bilişim suçlarına dair düzenlemelerin gündeme geleceğini söyledi.