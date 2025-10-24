Kadraj Galeri Kadraj İkon 11. Yargı Paketi maddeleri ne, genel af var mı? Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, çıktı mı?

Türkiye'nin adalet sisteminde köklü değişiklikler yaratması beklenen, yaklaşık 36 maddeden oluştuğu belirtilen 11. Yargı Paketi'ndeki son gelişmeler kamuoyunun ve hukuk camiasının bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı ve Meclis Adalet Komisyonu'nun taslak üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığı ve paketin yakında Meclis gündemine gelmesinin beklendiği öğrenildi. Peki 11. Yargı Paketi maddeleri neler? Genel af beklentisi gerçekleşecek mi? Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, çıktı mı? İşte son gelişmeler:

11. Yargı Paketi Ne Zaman Meclis'e Sunulacak? Son Durum Ne?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, 11. Yargı Paketi'nin çalışma taslağının milletvekillerine iletildiği belirtildi. Bu gelişme, paketin yasalaşma sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini gösteriyor. Habertürk'ten edinilen bilgilere göre, 11. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Paketin temel amacı, artan ve değişen suç türlerine karşı cezaların caydırıcılığını artırmak ve yargı süreçlerini hızlandıracak yeni mekanizmalar kurmak olarak öne çıkıyor.

Paketin Meclis'e gelmesiyle birlikte, hızla Adalet Komisyonu'nda görüşüleceği ve ardından Genel Kurul gündemine alınacağı tahmin ediliyor. Bu süreç, yasama takvimine bağlı olmakla birlikte, paketin kısa süre içinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Genel Af ve Kapsamlı İnfaz Düzenlemesi Var mı? Resmi Açıklamalar Ne Diyor?

Hükümlü ve hükümlü yakınlarının en büyük beklentisi olan genel af veya toplu infaz indirimi konusunda resmi makamlardan kesin ve net bir ret geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı son açıklamalarda, 11. Yargı Paketi'nin genel af anlamına gelebilecek herhangi bir madde içermediğini kesin bir dille ifade etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bu tezi destekleyerek, 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını belirtti. Güler, daha adil ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç olduğunu kabul etmekle birlikte, bu çalışmanın 11. Yargı Paketi kapsamında değil, ayrı bir başlıkta yürütüldüğünü ve neticelendiğinde gündeme alınacağını açıkladı.

Bu resmi açıklamalar ışığında, kamuoyunda geniş çaplı bir af ya da kapsamlı bir infaz indirimi beklentisinin bu paketle karşılanmayacağı netleşmiş durumda. Paketteki infaz düzenlemeleri ise daha çok suça sürüklenen çocuklara yönelik reformlarla sınırlı kalıyor.