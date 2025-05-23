Kadraj Galeri Kadraj İkon 10 .YARGI PAKETİ İÇERİĞİ HABERLERİ SON DURUM! 10. Yargı paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis'e geldi mi?

10 .YARGI PAKETİ İÇERİĞİ HABERLERİ SON DURUM! 10. Yargı paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis'e geldi mi?

10. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi konusu gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde paketin kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. 40 maddeden oluşan bu kapsamlı pakette, infaz sistemine yönelik önemli değişiklikler yer alıyor. Vatandaşlar, "Genel af mı geliyor? Kısmi infaz düzenlemesi nedir? 10. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi mi? Görüşmeler başladı mı?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte 10. Yargı Paketiyle ilgili son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 23.05.2025 20:03
10 .YARGI PAKETİ İÇERİĞİ HABERLERİ SON DURUM! 10. Yargı paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis’e geldi mi?

10. Yargı Paketi, mahkum yakınları ve kamuoyu tarafından takip ediliyor. Pakette genel af olup olmayacağı ve kısmi affın kapsamı merak ediliyor. Peki 10. Yargı paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? İşte yargı paketi içeriği haberlerinde son durum.

10 .YARGI PAKETİ İÇERİĞİ HABERLERİ SON DURUM! 10. Yargı paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis’e geldi mi?

10. YARGI PAKETİ SON DURUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 16 Mayıs'ta Hatay'ın Erzin ve Samandağ ilçelerinde gerçekleştirilecek yeni adliye binalarının temel atma töreninde 10. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, paketin ceza adaleti sistemini güçlendirecek ve suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek düzenlemeler içerdiğini belirtti. "Toplumun huzur ve güvenliğine zarar veren suçlar açısından önemli revizyonlar yapılacak" dedi.

Bakan Tunç ayrıca, pakete dair yanlış bilgi ve dezenformasyon yayanlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. "Bazı kesimlerin halkı yanıltmaya yönelik kara propagandalarına kesinlikle itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde de paketin yaklaşık 40 maddeden oluşan taslağının tamamlandığını ve TBMM'ye sunulduğunu açıklayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Ceza adalet sistemimizin üç temel aşaması olan soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerini kapsayan bu taslak, yargının etkinliğini artırmayı hedefliyor. Vatandaşlarımızın adalete olan güvenini güçlendirecek ve toplumun suçtan korunması ile barışın sağlanmasına önemli katkılar sunacak. Mecliste görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlamasını bekliyoruz."

10 .YARGI PAKETİ İÇERİĞİ HABERLERİ SON DURUM! 10. Yargı paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis’e geldi mi?

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, pakette özellikle trafik suçlarına yönelik düzenlemeler olacağını ve toplumda rahatsızlık yaratan yol kesme ile kutlama sırasında silah kullanılmasına dair önlemler getirileceğini açıkladı. Bakan Tunç, kamuoyunda "af" olarak değerlendirilen konunun yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, "Burada herhangi bir genel af gündemimiz yok ve böyle bir plan da söz konusu değil" dedi.

Tunç, yapılacak düzenlemelerin Ceza İnfaz Kanunu kapsamında olduğunu belirterek, cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi, hasta hükümlülerin alternatif infaz yöntemlerinden yararlanması ve belirli yaşın üzerindeki hükümlülerle ilgili iyileştirmeler üzerinde durulduğunu ifade etti. Ayrıca, bazı suçların bu düzenlemelerin dışında tutulacağını ve kapsamın milletvekillerinin takdirine bırakıldığını söyledi. "55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddialar ise doğru değildir" diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı.

10 .YARGI PAKETİ İÇERİĞİ HABERLERİ SON DURUM! 10. Yargı paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis’e geldi mi?

10 YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Yargı Paketi'nde ceza adaleti ve cezaların caydırıcılığına ilişkin kritik düzenlemeler yer alıyor. Özellikle iki yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını kırmaya yönelik adımlar atılması planlanıyor. Paket kapsamında denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarına dair önemli iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

Bu çalışmalarla denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan sorunların çözülmesi ve tutuklama tedbirlerine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklikler getirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kesinleşmiş cezası bulunan hükümlülerin yararlandığı COVID-19 düzenlemesinin, bu tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmemiş olanlar için de genişletilmesi gündemde. Bu düzenlemenin ilgili kesim için yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)