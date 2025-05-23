10 .YARGI PAKETİ İÇERİĞİ HABERLERİ SON DURUM! 10. Yargı paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis’e geldi mi?

10. YARGI PAKETİ SON DURUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 16 Mayıs'ta Hatay'ın Erzin ve Samandağ ilçelerinde gerçekleştirilecek yeni adliye binalarının temel atma töreninde 10. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, paketin ceza adaleti sistemini güçlendirecek ve suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek düzenlemeler içerdiğini belirtti. "Toplumun huzur ve güvenliğine zarar veren suçlar açısından önemli revizyonlar yapılacak" dedi.

Bakan Tunç ayrıca, pakete dair yanlış bilgi ve dezenformasyon yayanlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. "Bazı kesimlerin halkı yanıltmaya yönelik kara propagandalarına kesinlikle itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde de paketin yaklaşık 40 maddeden oluşan taslağının tamamlandığını ve TBMM'ye sunulduğunu açıklayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Ceza adalet sistemimizin üç temel aşaması olan soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerini kapsayan bu taslak, yargının etkinliğini artırmayı hedefliyor. Vatandaşlarımızın adalete olan güvenini güçlendirecek ve toplumun suçtan korunması ile barışın sağlanmasına önemli katkılar sunacak. Mecliste görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlamasını bekliyoruz."