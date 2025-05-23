10 .YARGI PAKETİ İÇERİĞİ HABERLERİ SON DURUM! 10. Yargı paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis’e geldi mi?

10. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi konusu gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde paketin kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. 40 maddeden oluşan bu kapsamlı pakette, infaz sistemine yönelik önemli değişiklikler yer alıyor. Vatandaşlar, "Genel af mı geliyor? Kısmi infaz düzenlemesi nedir? 10. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi mi? Görüşmeler başladı mı?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte 10. Yargı Paketiyle ilgili son gelişmeler…