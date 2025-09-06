Kadraj Galeri Kadraj İkon 10 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak

Yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Çorum ve çevre illerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul için de hafta sonuna yönelik uyarı geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yağışların başlayacağı, gün içinde ise il genelinde etkili olacağı duyuruldu. Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yağışlar sürüyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 06.09.2025 09:08
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle öğleden sonra Marmara'nın doğusu ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yağışların kuvvetli olacağı belirtiliyor. Sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor.

ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI!

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz ediyor.

ZONGULDAK İÇİN DE UYARI GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre Zonguldak'ta da yerel olarak kuvvetli yağışlar etkili olacak.

🔊 DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Valilik ve MGM'den Doğu Karadeniz kıyıları için uyarı geldi. Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu gece başlayacak olan yağışlar yarın gün boyu sürecek. Vatandaşların ani sel, su baskını ve olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz ediyor.

🌂VALİLİKTEN UYARI GELDİ

Hafta sonuna ilişkin yağış uyarısı İstanbul Valiliği X hesabından paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre;

Cumartesi sabahından itibaren İstanbul'un Anadolu yakasında yağışlar başlayacak ve gün boyunca il geneline yayılması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden 40-60 km/sa hızla kuvvetli esecek. Olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması öneriliyor.