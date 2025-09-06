10 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak

Yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Çorum ve çevre illerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul için de hafta sonuna yönelik uyarı geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yağışların başlayacağı, gün içinde ise il genelinde etkili olacağı duyuruldu. Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yağışlar sürüyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu raporu...