1 ayda 38 bin dolar artış! Bitcoin rekor kırdı! 106 bin dolar seviyesinde

5 Kasım'da gerçekleşen ABD seçimlerinde Donald Trump'ın seçilmesinin ardından yükselişe geçen Bitcoin 100 bin doları aştı. Seçim günü 68 bin dolar olan Bitcoin, bugün 106 bin dolar oldu.