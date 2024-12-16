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1 ayda 38 bin dolar artış! Bitcoin rekor kırdı! 106 bin dolar seviyesinde

5 Kasım'da gerçekleşen ABD seçimlerinde Donald Trump'ın seçilmesinin ardından yükselişe geçen Bitcoin 100 bin doları aştı. Seçim günü 68 bin dolar olan Bitcoin, bugün 106 bin dolar oldu.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:23
1 ayda 38 bin dolar artış! Bitcoin rekor kırdı! 106 bin dolar seviyesinde

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın dijital varlıklara verdiği destek ve ABD'yi sektörde baskın güç haline getirme planıyla başlayan yükseliş akabinde Bitcoin yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

1 ayda 38 bin dolar artış! Bitcoin rekor kırdı! 106 bin dolar seviyesinde

Bitcoin, 106 bin 500 doları aşarak son dönemin en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin, fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 3,15 artışla 104 bin 536 dolar seviyesinde bulunuyor.

1 ayda 38 bin dolar artış! Bitcoin rekor kırdı! 106 bin dolar seviyesinde

Yeni Trump yönetimi, kripto paralara karşı Biden Beyaz Saray'ından çok daha dostane bir tavır sergileyeceği, ülkenin stratejik petrol rezervine benzer şekilde, dijital para birimi için ulusal bir stok oluşturmayı düşündüğü haberleri Bitcoin fiyatına destek veriyor.

1 ayda 38 bin dolar artış! Bitcoin rekor kırdı! 106 bin dolar seviyesinde

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 7,25, son 3 ayda yüzde 81 ve yıl başından bu yana yüzde 149 yükseldi.

1 ayda 38 bin dolar artış! Bitcoin rekor kırdı! 106 bin dolar seviyesinde

2023 yılında dünya genelinde 420 milyon olan kripto yatırımcısı sayısı, 2024 yılında büyük bir artışla 562 milyona çıkmıştı. Türkiye nüfusuna oranla kripto para yatırımcı sayısında yüzde 19,3'le dünyada üçüncü sırada.

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