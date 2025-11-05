🔑 E-Devlet’te TOKİ başvuru ekranı: 500 bin sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, başvuru ücreti kaç TL?

İllere Göre Güncel Fiyat ve 240 Ay Taksit Tablosu

Projenin en can alıcı noktası, sunulan ödeme kolaylıkları ve düşük taksitler oldu. Konutlar, %10 peşinat ve tam 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunulacak. Bu vade imkanı, piyasadaki mevcut konut kredisi koşullarının çok üzerinde bir avantaj sağlıyor.