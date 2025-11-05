🔑 E-Devlet'te TOKİ başvuru ekranı: 500 bin sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, başvuru ücreti kaç TL?
'Yüzyılın Konut Projesi' olarak adlandırılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde dar gelirli ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Projenin dev başvuru takvimi netleşti. Milyonların merak ettiği TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları e-Devlet üzerinden başladı mı ve kura katılımı için gerekli başvuru bedeli kaç TL oldu? İşte 5 Kasım 2025 güncel gelişmeleriyle tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05.11.2025 08:36