Kadraj Galeri Kadraj İkon 🔑 E-Devlet'te TOKİ başvuru ekranı: 500 bin sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, başvuru ücreti kaç TL?

'Yüzyılın Konut Projesi' olarak adlandırılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde dar gelirli ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Projenin dev başvuru takvimi netleşti. Milyonların merak ettiği TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları e-Devlet üzerinden başladı mı ve kura katılımı için gerekli başvuru bedeli kaç TL oldu? İşte 5 Kasım 2025 güncel gelişmeleriyle tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 05.11.2025 08:36
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi, kira fiyatlarındaki yükselişi dengelemeyi ve konut sahibi olmayı hayal eden dar gelirli vatandaşlara 240 aya varan vade imkanı sunmayı hedefliyor. Projenin inşaat ve ihale süreçleri Kasım 2025 itibarıyla hızlanırken, başvuru tarihleri de kesinleşti.

Yüzyılın Konut Projesi"nde Geri Sayım: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek olan dev projede, başvuru takvimi netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği projede süreç, 10 Kasım 2025'te resmen başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda yaptığı tanıtım töreniyle duyurulan projenin ana hedefi, konut piyasasındaki yüksek fiyat/kira dengesizliklerini gidermek. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yola çıkılan bu dev hamle, 81 ilde toplam 500 bin konut inşaatını kapsayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜREÇ TAKVİMİ

Başvuru Başlangıcı: 10 Kasım 2025

Başvuru Bitişi: 19 Aralık 2025

Kura Çekimleri: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

Konut Teslimatı: Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak.

İllere Göre Güncel Fiyat ve 240 Ay Taksit Tablosu

Projenin en can alıcı noktası, sunulan ödeme kolaylıkları ve düşük taksitler oldu. Konutlar, %10 peşinat ve tam 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunulacak. Bu vade imkanı, piyasadaki mevcut konut kredisi koşullarının çok üzerinde bir avantaj sağlıyor.