Kadraj Galeri Kadraj İkon 🛒 A101 aktüel 1-7 Şubat kataloğu! 10 KG'si 269 TL'ye indi

🛒 A101 aktüel 1-7 Şubat kataloğu! 10 KG'si 269 TL'ye indi

A101, Şubat ayında da avantajlı fiyatlarıyla dikkat çekiyor! 1-7 Şubat tarihleri arasında geçerli olan A101 Aktüel kataloğunda çamaşır makinesinden mutfak gereçlerine, valiz çeşitlerinden evcil hayvan ürünlerine kadar birçok ürün indirimde. Tatil hazırlıkları yapanlar ve evini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan katalogda, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar her bütçeye hitap eden seçenekler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 02.02.2025 19:56 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 19:56
🛒 A101 aktüel 1-7 Şubat kataloğu!

A101, 6 Şubat itibarıyla başlayan yeni Aldın Aldın kampanyasıyla ev ekonomisine katkı sağlıyor. Aktüel katalogda; çelik termoslar, tencere setleri, mutfak organizerleri gibi pratik ürünlerin yanı sıra elektronik eşyalar da uygun fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, evcil hayvanlar için özel mama çeşitleri ve bakım ürünleri de bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında yer alıyor.

🛒 A101 aktüel 1-7 Şubat kataloğu!

1-7 Şubat A101 Aktüel Ürünler

  • Gıda Ürünleri:
    • Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 KG - 179 TL
    • Bal Küpü / Doğuş Küp Şeker 1 KG - 43 TL
    • Çokça Domates Salçası 830 g - 34 TL
    • Tadım Dakota Ay Çekirdeği 180 g - 27,50 TL
    • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 g - 185 TL
🛒 A101 aktüel 1-7 Şubat kataloğu!
  • Kişisel Bakım Ürünleri:
    • Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml - 89,90 TL
    • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml - 74 TL
    • Vernel Yumuşatıcı 3 L - 90 TL

  • Temizlik Ürünleri:
    • Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 L - 69,75 TL
    • Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li - 60 TL
    • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L - 34 TL

🛒 A101 aktüel 1-7 Şubat kataloğu!

Evcil Hayvan Ürünleri (6 Şubat İtibarıyla)

  • Kiwi Otomatik Pet Su Sebili ve Mama Kabı - 699 TL
  • Kamera Akıllı Evcil Hayvan Besleyici - 2.099 TL
  • Evcil Hayvan Mama ve Su Kabı - 95 TL
  • Mama Çeşitleri (Dream Cat, Enjoy vb.) - 149 TL'den başlayan fiyatlarla

🛒 A101 aktüel 1-7 Şubat kataloğu!

Mutfak Ürünleri

  • Çelik Termos - 349 TL
  • Borcam Fırın Tepsisi - 329 TL
  • Tencere Setleri ve Tava Çeşitleri - 399 TL'den başlayan fiyatlarla