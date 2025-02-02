🛒 A101 aktüel 1-7 Şubat kataloğu! 10 KG'si 269 TL'ye indi

A101, 6 Şubat itibarıyla başlayan yeni Aldın Aldın kampanyasıyla ev ekonomisine katkı sağlıyor. Aktüel katalogda; çelik termoslar, tencere setleri, mutfak organizerleri gibi pratik ürünlerin yanı sıra elektronik eşyalar da uygun fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, evcil hayvanlar için özel mama çeşitleri ve bakım ürünleri de bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında yer alıyor.