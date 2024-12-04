YAĞIŞ SONRASI BARAJLARDA SON DURUM: İSKİ 4 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarına olumlu yansıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 4 Aralık 2024 itibarıyla güncellenen verilere göre barajlardaki doluluk oranı dikkatle takip ediliyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da su kaynaklarının durumu hem vatandaşlar hem de yetkililer için kritik bir öneme sahip. İşte barajlarda son durum!
Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:50