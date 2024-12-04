YAĞIŞ SONRASI BARAJLARDA SON DURUM: İSKİ 4 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Son günlerde etkili olan yağmur, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarına kısmi bir iyileşme sağladı. Ancak İSKİ'nin 4 Aralık 2024 tarihli güncel verileri mega kent için durumun hala kritik seviyelerde olduğunu gösteriyor. İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %28,39 olarak ölçüldü. Bu oran, yağışlara rağmen barajların yeterince dolmadığını ve tasarrufun önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İşte detaylar!