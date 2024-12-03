Sepet sepet zehir topluyor olabilirsiniz! Yenilmeyen mantar nasıl ayırt edilir? Adım adım rehber...
Yağmurlu havalar mantar toplamanın ve lezzetli mantar tarifleri hazırlamanın tam mevsimi! Özellikle yüksek kesimlerde adeta aktivite haline gelen ve sepet sepet toplanan dağ mantarlarının faydaları kadar zararları da bulunuyor. Yanlış toplanan ve dikkatsizce tüketilen zehirli mantarlar ciddi yan etkilere neden olabiliyor. Peki mantar toplarken nelere dikkat edilmeli? Sepete koyulan mantarlardan hangileri eve sizinle birlikte gelmeli? İşte mantar toplamanın püf noktaları...
Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 16:54