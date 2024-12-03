Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Sepet sepet zehir topluyor olabilirsiniz! Yenilmeyen mantar nasıl ayırt edilir? Adım adım rehber...

Sepet sepet zehir topluyor olabilirsiniz! Yenilmeyen mantar nasıl ayırt edilir? Adım adım rehber...

Yağmurlu havalar mantar toplamanın ve lezzetli mantar tarifleri hazırlamanın tam mevsimi! Özellikle yüksek kesimlerde adeta aktivite haline gelen ve sepet sepet toplanan dağ mantarlarının faydaları kadar zararları da bulunuyor. Yanlış toplanan ve dikkatsizce tüketilen zehirli mantarlar ciddi yan etkilere neden olabiliyor. Peki mantar toplarken nelere dikkat edilmeli? Sepete koyulan mantarlardan hangileri eve sizinle birlikte gelmeli? İşte mantar toplamanın püf noktaları...

Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 16:54
Sepet sepet zehir topluyor olabilirsiniz! Yenilmeyen mantar nasıl ayırt edilir? Adım adım rehber...

Özellikle bu mevsimlerde mantar toplamak oldukça keyifli bir doğa aktivitesi olabilir. Ancak dağlardan toplanan mantarları ayırt etmek bazen zor bir hal alabilir. Yüzlerce mantar seçeneği arasında zehirli ve zehirsiz olanları seçebilmek için bazı hususları bilmek gerekiyor. Peki, zehirli mantar nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gereken püf noktalar...

Sepet sepet zehir topluyor olabilirsiniz! Yenilmeyen mantar nasıl ayırt edilir? Adım adım rehber...

🍄 Zehirli mantarlar masalsı ve parlak bir görünüme sahiptir 🍄

Zehirli mantarların çoğu, parlak renklere sahip olup genellikle belirgin bir kokuyla kendini belli eder. Özellikle kırmızı, turuncu veya sarı renklerde olan mantarlar tecrübeli bir göz tarafından hemen fark edilebilir.

Sepet sepet zehir topluyor olabilirsiniz! Yenilmeyen mantar nasıl ayırt edilir? Adım adım rehber...

🎩 Şapkalarına dikkat!

Bir diğer ipucu mantarın üst kısmındaki şapkanın şekli ve rengi olabilir. Zehirli mantarlar çoğunlukla pürüzlü, yumuşak veya kaygan bir yüzeye sahipken zehirsizler daha düz ve pürüzsüz olabilir.

Sepet sepet zehir topluyor olabilirsiniz! Yenilmeyen mantar nasıl ayırt edilir? Adım adım rehber...

Lameli sık ve düzgünse uzak durun!

Mantarın alt yüzeyine yani lamellerine bakarak da ayırt edebilirsiniz. Zehirli mantarların lamelleri genellikle daha sık ve düzgün hizalanırken zehirsizler daha gevşek ve düzensiz olabilir.

Sepet sepet zehir topluyor olabilirsiniz! Yenilmeyen mantar nasıl ayırt edilir? Adım adım rehber...

🍄 Sapları zehirli yanları ele verebilir

Mantarın sapı diğer bir önemli ayrım noktasını oluşturur. Zehirli mantarların sapları genellikle daha kalın ve sert olur bazen de tüylü ya da halkalıdır.

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