2024 yılına ait Global Firepower raporu, Orta Doğu'nun en güçlü ordularını belirlemek için 60 farklı kriteri değerlendirerek kapsamlı bir sıralama sundu. Bölgedeki askeri güçler, kara, deniz ve hava kuvvetlerinden savunma bütçelerine, stratejik altyapılardan insan gücüne kadar geniş bir yelpazede analiz edilerek, Orta Doğu'nun askeri kapasitesine dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu.