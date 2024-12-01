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Orta Doğu'nun en güçlü orduları 2024 | Türkiye 0.1697 üstü puanla yerini aldı! Lübnan, İsrail, Suriye...
Orta Doğu'nun en güçlü orduları 2024 | Türkiye 0.1697 üstü puanla yerini aldı! Lübnan, İsrail, Suriye...
ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2024 yılına dair Orta Doğu'daki en güçlü orduların sıralamasını açıkladı. Türkiye, bölgedeki askeri gücünü bir kez daha göstererek zirvedeki yerini korudu. İşte 2024 yılı itibarıyla Orta Doğu'nun en güçlü orduları ve sıralamada öne çıkan ülkeler...
Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 11:06