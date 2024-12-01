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Orta Doğu'nun en güçlü orduları 2024 | Türkiye 0.1697 üstü puanla yerini aldı! Lübnan, İsrail, Suriye...

ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2024 yılına dair Orta Doğu'daki en güçlü orduların sıralamasını açıkladı. Türkiye, bölgedeki askeri gücünü bir kez daha göstererek zirvedeki yerini korudu. İşte 2024 yılı itibarıyla Orta Doğu'nun en güçlü orduları ve sıralamada öne çıkan ülkeler...

Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 11:06
Orta Doğu’nun en güçlü orduları 2024 | Türkiye 0.1697 üstü puanla yerini aldı! Lübnan, İsrail, Suriye...

2024 yılına ait Global Firepower raporu, Orta Doğu'nun en güçlü ordularını belirlemek için 60 farklı kriteri değerlendirerek kapsamlı bir sıralama sundu. Bölgedeki askeri güçler, kara, deniz ve hava kuvvetlerinden savunma bütçelerine, stratejik altyapılardan insan gücüne kadar geniş bir yelpazede analiz edilerek, Orta Doğu'nun askeri kapasitesine dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

Orta Doğu’nun en güçlü orduları 2024 | Türkiye 0.1697 üstü puanla yerini aldı! Lübnan, İsrail, Suriye...

15-Lübnan

Orta Doğu’nun en güçlü orduları 2024 | Türkiye 0.1697 üstü puanla yerini aldı! Lübnan, İsrail, Suriye...

14-Bahreyn

Orta Doğu’nun en güçlü orduları 2024 | Türkiye 0.1697 üstü puanla yerini aldı! Lübnan, İsrail, Suriye...

13-Yemen

Orta Doğu’nun en güçlü orduları 2024 | Türkiye 0.1697 üstü puanla yerini aldı! Lübnan, İsrail, Suriye...

12-Ürdün

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