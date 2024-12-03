2025 bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 yılı bedelli askerlik düzenlemeleri Türkiye'deki askerlik yükümlülerinin merakla beklediği konulardan biri olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılına dair bedelli askerlik sevk ve celp tarihlerinin yanı sıra ücret artışına dair de önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda 2025 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin artırılacağı ve yeni fiyatların Ocak ayında duyurulacağı kesinleşti.
Giriş Tarihi: 03.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 10:41