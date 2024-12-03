2025 bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılı için bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri Ocak 2025'in başında duyurulması bekleniyor. Başvuru yapan adaylar, askerlik yerlerinin ve tarihlerinin açıklanmasının ardından daha net bir plan yapabilecekler. Yedek subay, astsubay adayları ve erler için sevk tarihleri de önümüzdeki günlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.