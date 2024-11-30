2024’ün satış rekortmenleri! Türkiye’de en çok satılan otomobiller hangileri? Listenin başındaki isim...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistikleri açıklandı. Verilere göre listenin başında Renault yer alıyor. Zirvedeki markayı Volkswagen ve Fiat takip ediyor. İşte 2024 yılında Türkiye' de en çok alıcısı olan markalar...