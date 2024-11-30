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2024'ün satış rekortmenleri! Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangileri? Listenin başındaki isim...

2024 yılı itibarıyla sıfır otomobil pazarına ilişkin satış verileri yayınlandı. Paylaşılan güncel verilere göre bu senenin en çok satan otomobil markaları sıralandı. Peki 2024 yılında Türkiye'de en çok satılan araçlar hangileri? Listenin başında hangi marka var? İşte güncel satış verileri...

Giriş Tarihi: 30.11.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:08
2024’ün satış rekortmenleri! Türkiye’de en çok satılan otomobiller hangileri? Listenin başındaki isim...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistikleri açıklandı. Verilere göre listenin başında Renault yer alıyor. Zirvedeki markayı Volkswagen ve Fiat takip ediyor. İşte 2024 yılında Türkiye' de en çok alıcısı olan markalar...

2024’ün satış rekortmenleri! Türkiye’de en çok satılan otomobiller hangileri? Listenin başındaki isim...

RENAULT

2023 satış adeti: 12.192

2024 satış adeti: 9.710

VOLKSWAGEN

2023 satış adeti: 4.149

2024 satış adeti: 7.732

2024’ün satış rekortmenleri! Türkiye’de en çok satılan otomobiller hangileri? Listenin başındaki isim...

FİAT

2023 satış adeti: 9.229

2024 satış adeti: 5.979

HYUNDAİ

2023 satış adeti: 4.097

2024 satış adeti: 5.097

2024’ün satış rekortmenleri! Türkiye’de en çok satılan otomobiller hangileri? Listenin başındaki isim...

PEUGEOT

2023 satış adeti: 3.622

2024 satış adeti: 4.191

TOYOTA

2023 satış adeti: 5.953

2024 satış adeti: 3.879

2024’ün satış rekortmenleri! Türkiye’de en çok satılan otomobiller hangileri? Listenin başındaki isim...

SKODA

2023 satış adeti: 2.616

2024 satış adeti: 3.766

OPEL

2023 satış adeti: 3.854

2024 satış adeti: 3.266

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