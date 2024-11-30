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2024'ün satış rekortmenleri! Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangileri? Listenin başındaki isim...
2024'ün satış rekortmenleri! Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangileri? Listenin başındaki isim...
2024 yılı itibarıyla sıfır otomobil pazarına ilişkin satış verileri yayınlandı. Paylaşılan güncel verilere göre bu senenin en çok satan otomobil markaları sıralandı. Peki 2024 yılında Türkiye'de en çok satılan araçlar hangileri? Listenin başında hangi marka var? İşte güncel satış verileri...
Giriş Tarihi: 30.11.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:08