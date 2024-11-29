100 puanla zirvede! Dünyanın en sağlıklı sebzesi bakın neymiş...

Vitamin ve mineral açısından zengin

Su teresi, birçok vitamin ve mineral açısından zengindir. A, C, K ve E vitamini, folik asit, protein, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, fosfat ve diyet lifi gibi önemli besin formlarını içerir. Çoğunluğu su olan bu sebze sağlıklı bir diyetin vazgeçilmezi olabilir.