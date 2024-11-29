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100 puanla zirvede! Dünyanın en sağlıklı sebzesi bakın neymiş...

Uzmanlar tarafından adeta "süper gıda" olarak nitelendirilen ve dünyanın en sağlıklı sebzesi olarak seçilen besini açıklıyoruz. Bakın 100 puanla zirveyi yakalayan o sebze neymiş...

Giriş Tarihi: 29.11.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:39
100 puanla zirvede! Dünyanın en sağlıklı sebzesi bakın neymiş...

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için doğru besinler seçmek oldukça önemli. 2024'te yapılan bir araştırma, besin değeri yüksek sebzeler arasında zirvedeki ismi açıkladı. New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi'nin yaptığı çalışmada su teresi besin yoğunluğu açısından tam puan alarak dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi.

100 puanla zirvede! Dünyanın en sağlıklı sebzesi bakın neymiş...

Vitamin ve mineral açısından zengin

Su teresi, birçok vitamin ve mineral açısından zengindir. A, C, K ve E vitamini, folik asit, protein, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, fosfat ve diyet lifi gibi önemli besin formlarını içerir. Çoğunluğu su olan bu sebze sağlıklı bir diyetin vazgeçilmezi olabilir.

100 puanla zirvede! Dünyanın en sağlıklı sebzesi bakın neymiş...

Listede zirveye yerleşti

Yapılan araştırmaya göre su teresi 100 üzerinden tam puan alarak en yüksek besin yoğunluğuna sahip sebze olarak öne çıktı. Diğer sebzeler ise sırasıyla lahana (91.99), pazı (89.27) ve pancar yeşili (87.08) mevcut puanları aldı.

100 puanla zirvede! Dünyanın en sağlıklı sebzesi bakın neymiş...

En yüksek puan 41.26 - Kırmızı biber

Sebzelerin yanı sıra meyveler de besin değeri açısından değerlendirilmiştir. En yüksek puanı kırmızı biber (41.26) alırken, diğer meyveler ise balkabağı (33.83) ve domates (20.37) gibi daha düşük puanlarla sıralandı.

100 puanla zirvede! Dünyanın en sağlıklı sebzesi bakın neymiş...

Su teresinin sağlığa faydaları

Uzmanlar,güçlü sebzelerin kronik hastalık riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Su teresinin içerdiği besin öğeleri kardiyovasküler hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar ve bazı kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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